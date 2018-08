Cartone al posto del gesso a Reggio Calabria | l’ospedale | “Bendaggi d’emergenza? Notizia

OSPEDALE REGGIO CALABRIA : Cartone AL POSTO DEI GESSI/ Ultime notizie : tutta una bufala? Il caso si sgonfia... : REGGIO CALABRIA, niente GESSI in OSPEDALE: CARTONE per steccare le fratture. Ultime notizie: colpa dei tagli o della scarsa professionalità degli infermieri?(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 21:47:00 GMT)

Ospedale Reggio Calabria : Cartone al posto dei gessi/ Ultime notizie : "Come in tempo di guerra.." : Reggio Calabria, niente gessi in Ospedale: cartone per steccare le fratture. Ultime notizie: colpa dei tagli o della scarsa professionalità degli infermieri?(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 14:19:00 GMT)

Cartone al posto del gesso a Reggio Calabria - i medici 'Come un ospedale da campo in tempo di guerra' : Reggio Calabria - 'Non è vero che usiamo il Cartone, i gessi li abbiamo anche qui nel pronto soccorso'. Il giorno dopo la notizia e le foto dei pazienti medicati e ingessati con il Cartone , pochi tra ...

Cartone al posto del gesso a Reggio Calabria - i medici : "Come un ospedale da campo in tempo di guerra" : Il sindacato difende l'operato dei colleghi del pronto soccorso e punta il dito contro le carenze strutturali della sanità calabrese. L'Azienda sanitaria ha disposto un'indagine interna mentre la ministra Grillo ha inviato i carabinieri dei Nas: "Accertare le responsabilità"

OSPEDALE REGGIO CALABRIA : Cartone AL POSTO DEI GESSI/ Ultime notizie : un medico nega - "non è vero niente" : REGGIO CALABRIA, niente GESSI in OSPEDALE: CARTONE per steccare le fratture. Ultime notizie: colpa dei tagli o della scarsa professionalità degli infermieri?(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 12:22:00 GMT)