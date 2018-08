Carico vongole occultato | sequestro

abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 1 agosto 2018) Teramo - Pensava di essere riuscito ad eludere i controlli il comandante di un peschereccio che, nella notte tra il 29 e e il 30 luglio, rientrando in porto, si era visto salire a bordo un team ispettivo composto da personale del Nucleo Controllo Pesca della Guardia Costiera di Giulianova: all'interno di un quadro elettrico disalimentato eraun ingente quantitativo di, oltre 1 quintale eccedente i 400 kg, quantitativo massimo giornaliero autorizzato per lo stesso peschereccio. A conclusione dell'attività di controllo è scattato così ildel prodotto ittico pescato illegalmente, nonché dell'attrezzo utilizzato per l'attività illecita, oltre ad un verbale di 4.000 euro adel comandante del peschereccio per aver pescato un quantitativo superiore a quello consentito. leggi tutto