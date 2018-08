Carabiniere spara a un piccione nel centro di Roma | indagato

Napoli - Carabiniere ferma 16enne che spara per strada : minacciato dallo zio del giovane : Ha sparato in aria con una pistola finta mentre passava un carabiniere in boghese. Che lo ha fermato ma poi è stato minacciato dallo zio del giovane. Per questo motivo i militari hanno arrestato un uomo di 34 anni con l’accusa di resistenza e minaccia aggravata a pubblico ufficiale: l’uomo era già alle forze dell’ordine per reati comuni. Succede a Quarto, in provincia di Napoli, dove un carabiniere, che non era in servizio, stava passando ...