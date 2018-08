Capriolo su fiume Saline | ucciso

abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 1 agosto 2018) Pescara - Era stato avvistato sulle sponde dela Montesilvano e, meno di 24 ore dopo, è stato. Si tratta di undi sesso femminile, la cui carcassa è stata rinvenuta nei pressi del corso d'acqua. A denunciare l'accaduto è l'associazione NuovoOnlus. Ieri la notizia, divulgata attraverso Facebook con le foto dell'avvistamento del. Oggi un sopralluogo degli ambientalisti nell'area e la scoperta: ilera stato. "Qualcuno gli ha sparato e ha lasciato la carcassa nella vegetazione", scrive Nuovo. Poi, quando i volontari sono tornati per un secondo sopralluogo, hanno scoperto che la carcassa era stata portata via. Non è escluso che siano stati gli stessi soggetti che hannol'animale. "Una simile crudeltà - dice l'associazione - è lo specchio ...