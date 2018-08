Caos sul decreto Di Maio Il Pd vota col governo e imbarazza il Carroccio

Roma - incidente tra tre veicoli sul Gra : traffico nel Caos : traffico nel caos sul Grande Raccordo Anulare da Casalotti a Cassia bis in carreggiata esterna per un incidente in cui sono rimasti coinvolti 3 veicoli. Lo comunica Astral Infomobilità. Inoltre c'è un ...

Ancora Caos sulle nomine Rai. Foa : 'non sono Belzebù' : Il cavaliere a testa bassa scuote Salvini :'come ha potuto permetterlo?'. Ed i sette voti fi Forza Italia in Commissione Vigilanza diventano indispensabili per la ratifica del presidente -

Emanuele Fiano insulta gli italiani - Alessandro Morelli lo massacra : Caos in diretta a L'aria che tira : Nel corso del dibattito, Fiano afferma che 'la politica deve trovare una soluzione' perché, questo il sunto del suo pensiero, gli italiani non vogliono affittare le case ai rom . Affermazione che ...

Tamponamento fra tre camion sull’A4. Autostrada nel Caos : chiusa per ore : L'incidente nel tratto che attraversa i comuni di Palazzolo del Friuli e Pocenia, in direzione Trieste: tratto Latisana-San Giorgio di Nogaro. Ma non è stato l'unico sinistro di questa giornata infernale per il traffico in Veneto. Altro sinistro sul tratto da Portogruaro sempre verso Trieste.Continua a leggere

Caos Serie A - oggi la sentenza sul Parma : le ultime indiscrezioni - domani la decisione sul Chievo : 1/17 Foto LaPresse ...

Roma - sparatoria in strada in pieno giorno : Caos sulla Casilina - auto in fuga. Scatta un arresto : Arrestato con l'accusa di tentato omicidio dopo la sparatoria sulla Casilina. La lite, gli spari in strada in pieno giorno e la fuga in auto a tutta velocità. Paura stamattina alla periferia di Roma. ...

Roma - sparatoria in strada in pieno giorno : Caos sulla Casilina - auto in fuga : sparatoria poco prima di mezzogiorno sulla Casilina, all'altezza del civico 1790, in zona Borghesiana. I colpi sarebbero stati esplosi da un uomo sceso da un'auto che poi sarebbe fuggita, che assieme ...

Padova - società di gestione rifiuti fallisce e in 56 Comuni scoppia il Caos : il controllo pubblico è operativo solo sulla carta : controllo pubblico operativo solo sulla carta, e bloccato nella realtà dagli stessi sindaci. La matassa della gestione dei rifiuti nel Padovano diventa sempre più aggrovigliata. Dopo lo scandalo sul crac di Padova Tre, la srl pubblica fallita sotto il peso di almeno 30 milioni di debiti e anni di operazioni opache, i problemi non finiscono. Mentre le indagini della Procura di Rovigo si sono concluse con 10 indagati, i nodi aumentano e, come ...

Roma - autogru in fiamme sul Raccordo anulare : traffico nel Caos : fiamme sul Grande Raccordo anulare di Roma: un'autogru ha preso fuoco all'altezza di Casal del Marmo in direzione Fiumicino. Sul posto i vigili del fuoco. Al momento non risultano feriti. A quanto ...

Governo nel Caos sulle nomine. Vertice convocato e sconvocato nel giro di un'ora. Tria tiene il punto su Scannapieco a Cdp : Il padrone di casa aveva messo a disposizione la location che conta e le migliori intenzioni nonostante l'ingrato e complicato compito del mediatore. Ma gli invitati non si sono presentati. Ufficialmente per impegni già presi, ma dietro il Vertice sulle nomine convocato e sconvocato dal premier Conte nel giro di un'ora, ci sono distanze e screzi che sanciscono lo stallo totale e lo scontro, ancora incandescente, tra Salvini, Di Maio e il ...

Lite al telefono Giorgetti-Tria Vertice convocato e poi annullato Governo - ancora Caos sulle nomine : caos nel Governo e nella maggioranza sulle nomine. Tanto che - secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it - ci sarebbe stata una telefonata definitva "non troppo cordiale" tra il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, e il ministro dell'Economia, Giovanni Tria Segui su affaritaliani.it

Buoni pasto - sul Caos Qui! interviene il ministero : MILANO - La crisi dei Buoni pasto Qui! agita i lavoratori, in gran parte della Pubblica amministrazione, che si ritrovano nel portafoglio i blocchetti di ticket non più utilizzabili. La società ...

Riccardo Marcuzzo scatena il Caos con un post critica sul Sud Italia - poi corre ai ripari…Cosa ne pensate? : Oggi, 19 luglio, Riccardo Marcuzzo è a Taormina dove terrà la sua unica data siciliana del tour al Teatro Antico, ma qualcosa deve essere andato storto dato che poco fa, su Instagram, si è scagliato contro l’organizzazione. Oggi, 19 luglio, Riccardo Marcuzzo è a Taormina dove terrà la sua unica data siciliana del tour al Teatro Antico, ma qualcosa deve essere andato storto dato che poco fa, su Instagram, si è scagliato contro ...

SALVINI CONTRO UE : "SANZIONI RUSSIA? DIRE NO NON CI SPAVENTA"/ Ultime notizie : ipotesi veto. Caos sulla Libia : Matteo SALVINI CONTRO l'UE: ipotesi veto sulle sanzioni alla Russia di Vladimir Putin. Nuovo terreno di sCONTRO dopo le differenze di vedute sulla Libia porto sicuro. (Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 08:26:00 GMT)