Cantarono Bella Ciao contro Casapound a Roma | la questura le convoca | Socialmente

(Di mercoledì 1 agosto 2018) Unazione ine un "avvertimento orale" che, secondo il codice Antimafia, può essere fatto a persone "pericolose" e "dedite alla commissione dei reati". Quando tre donne residenti tra San Paolo e la Garbatella, nella zona Sud di, hanno scoperto di essere destinatarie di questo atto hanno faticato a capire cosa stesse succedendo. Poi, si legge in una nota di ReteSud su Facebook, hanno ricostruito la storia: la loro 'colpa' sarebbe stata quella di aver cantatoun presidio di. I fatti risalgono a maggio: i militanti della formazione di estrema destra avevano allestito un banchetto nel quartiere dove risiedono le donne che, raccontano, insieme ad altre avevano intonato la canzone per "ricordare che fascisti e razzisti non sono benvenuti nelle nostre strade". Qualche mese dopo, l'arrivo del provvedimento. Nessuno ha ...