Canottaggio | Europei 2018 | le batterie di domani Saranno 15 gli equipaggi azzurri

Canottaggio - Europei 2018 : i favoriti gara per gara. Chi vincerà il medagliere? : Sta per alzarsi il sipario sugli Europei di Canottaggio, che andranno in scena a Glasgow dal 2 al 5 agosto: andiamo a scoprire per tutte le specialità i favoriti per la vittoria e per il podio. Specialità olimpiche Due senza femminile L’Olanda presenta lo stesso equipaggio giunto terzo nella terza tappa di Coppa del Mondo e dovrebbe ambire all’oro. La Romania ha affiancato a Madalina Beres la giovane Maria Tivodariu, e punta almeno ...

Canottaggio - Europei 2018 : le speranze di medaglia dell’Italia. Gli azzurri voglio confermarsi i più forti : L’Italia cercherà di confermarsi la nazione più forte agli Europei di Canottaggio, che si svolgeranno dal 2 al 5 agosto a Glasgow (Gran Bretagna). Lo scorso anno il Bel Paese vinse il medagliere sia nella rassegna iridata che in quella continentale, chiusa con ben otto medaglie (tre ori, un argento e quattro bronzi). Quest’anno saranno 16 gli equipaggi azzurri che andranno a caccia del titolo. Andiamo quindi ad analizzare nel dettaglio le ...

Canottaggio - Mondiali Under 23 Poznan 2018 : l’Italia chiude seconda nel medagliere con un occhio agli Europei senior : Un weekend quasi perfetto quello dell’Italia che si chiude con il primato per numero di medaglie conquistate ai Mondiali Under 23 di Canottaggio, andati in scena a Poznan, in Polonia: un totale di 12 medaglie, di cui 3 d’oro, 3 d’argento e 6 di bronzo, che valgono agli azzurrini il secondo posto nel medagliere alle spalle degli USA. Vincono l’oro entrambi i quattro di coppia pesi leggeri ed il doppio pesi leggeri ...

Canottaggio - Europei 2018 : tutti gli equipaggi dell’Italia e la composizione delle imbarcazioni : L’Italia vuole essere grande protagonista agli Europei 2018 di Canottaggio che si disputeranno a Glasgow (Gran Bretagna) dal 2 al 5 agosto. La nostra Nazionale manderà in acqua ben 16 equipaggi con l’obiettivo di conquistare diverse medaglie e di confermare gli ottimi risultati ottenuti ai Mondiali dello scorso anno. Il DT Francesco Cattaneo ha definito la composizione delle varie imbarcazioni (11 seniores, 5 pesi leggeri) durante ...

Canottaggio - Europei 2018 : i convocati dell’Italia ai raggi X. Diversi equipaggi da medaglia : L’Italia è pronta confermarsi ai vertici agli Europei di Canottaggio che prenderanno il via giovedì 2 agosto a Glasgow (Gran Bretagna). Saranno 16 gli equipaggi azzurri in gara che andranno a caccia del titolo continentale. Una formazione ricca di talenti, che potrà davvero fare incetta di medaglia. Andiamo quindi ad analizzare nel dettaglio i convocati dell’Italia. Uomini Senior Singolo-Emanuele Fiume: dopo aver fatto esperienza con il ...

Canottaggio – Europei di Glasgow - ufficializzate le formazioni dei 16 equipaggi azzurri : Al Campionato Europeo Assoluto le 16 formazioni azzurre, ecco chi prenderà parte all’importante evento di Glasgow Parte oggi, alla volta di Glasgow (Scozia), la delegazione azzurra che dal 2 al 5 agosto prenderà parte al Campionato Europeo Assoluto (senior e pesi leggeri). Il Canottaggio è una delle discipline sportive in programma nell’Europeo multisport che si svolgerà fino al 12 agosto tra Glasgow e Berlino e sarà trasmesso ...

Canottaggio - Europei 2018 : il calendario completo. Programma - orari e tv : Da giovedì 2 a domenica 5 agosto si svolgeranno a Glasgow (Gran Bretagna) gli Europei di Canottaggio. La competizione farà parte dei nuovi European Championships, rassegna multispostiva che assegnerà i titoli continentali in diversi sport. Sulle acque britanniche i migliori equipaggi del vecchio continente andranno alla caccia dell’oro e l’Italia punterà ad essere grande protagonista. Gli Europei di Canottaggio saranno trasmessi in ...

Canottaggio - Europei 2018 : i convocati dell’Italia. Torna Matteo Lodo. Almeno 3 punte da medaglia : Sono 47 i convocati dell’Italia per gli Europei di Canottaggio che si svolgeranno a Glasgow (Scozia) dal 2 al 5 agosto all’interno della rassegna multisport degli European Championships (clicca qui per il programma completo). Confermatissimi i tre equipaggi che, in questa stagione, hanno dato spettacolo in Coppa del Mondo a Linz. Dopo anni di anonimato, l’Italia ha ritrovato ai massimi livelli una barca storica e di grande ...

Canottaggio - Europei 2018 : i convocati dell’Italia per Glasgow : Tutto pronto per gli Europei multidisciplinari di Glasgow: presente anche la rassegna continentale per quanto riguarda il Canottaggio, che andrà in scena dal 2 al 5 agosto. La Direzione Tecnica italiana ha diramato la selezione azzurra per l’appuntamento che assegnerà le medaglie per il Vecchio Continente: una delegazione di 48 atleti (37 senior e 11 Pesi leggeri) tra uomini e donne. Questi i convocati: SENIOR: Ilaria Broggini, Veronica ...

Canottaggio - Coppa del Mondo Lucerna 2018 : i verdetti dell’ultimo test prima di Europei e Mondiali : Cala il sipario sulla Coppa del Mondo di Canottaggio: a livello senior, in questa stagione, restano da disputarsi Europei e Mondiali. L’Italia ha quasi completamente ignorato il circuito maggiore, saltando sia la tappa di Duisburg che quella di Lucerna, scendendo in acqua, in pratica, soltanto a Linz, che il prossimo anno ospiterà i Mondiali senior. La Germania, che ha preso parte a tutte e tre le tappe, ha vinto la classifica per nazioni, ...

Canottaggio - Coppa del Mondo Lucerna 2018 : l’Italia non va in Svizzera e si concentra sugli Europei : L’Italia salterà anche la terza ed ultima tappa della Coppa del Mondo di Canottaggio: dopo Duisburg, anche a Lucerna non ci saranno equipaggi azzurri al via. Una scelta tecnica per concentrarsi sugli Europei in programma a Glasgow tra il 2 ed il 5 agosto. Eppure in Svizzera non mancheranno nomi importanti, in quanto molte nazionali useranno l’appuntamento quale selezione per Mondiali senior o under 23, dunque ci sarà comunque da ...

Canottaggio - Europei 2018 : il calendario completo. Date - programma - orari e tv : Tra i tanti sport che saranno in programma nella manifestazione europea multisport di Glasgow, c’è il Canottaggio: in Scozia dal 2 al 5 agosto saranno in palio i titoli continentali sia nelle specialità olimpiche che in quelle non olimpiche. Previste trasmissioni anche sulle reti Rai. Di seguito il programma completo della rassegna di Canottaggio. Giovedì 2 agosto 10.30-15.00 Batterie 17.00-17.30 Ripescaggi Venerdì 3 agosto 10.30-13.00 ...

Canottaggio - Europei Junior Gravelines 2018 : il movimento azzurro si conferma ai vertici - tanti talenti pronti al salto di qualità : Gli Europei Junior di Canottaggio, che si sono svolti questo fine settimana a Gravelines (Francia), hanno confermato l’Italia come une delle potenze di questo sport, anche in ambito giovanile. Il bel paese ha conquistato otto medaglie (due ori, cinque argenti e un bronzo), chiudendo così al secondo posto nel medagliere, alle spalle della Repubblica Ceca (tre ori e un argento) e davanti alla Romania (un oro, cinque argenti e un bronzo). Un ...