Cancro al pancreas | estratti di cannabis allungano le speranze di vita

Tumori : la cannabis triplica la sopravvivenza nel Cancro al pancreas : Un componente della cannabis, il cannabidiolo, sarebbe in grado di moltiplicare per 3 la sopravvivenza dopo un cancro al pancreas trattato con chemioterapia. Uno studio internazionale, guidato da Marco Falasca dell’università Queen Mary di Londra, a cui hanno collaborato università italiane e australiane, ha infatti dimostrato l’efficacia di questa sostanza sui topi. Per la ricerca – pubblicata sulla rivista ...