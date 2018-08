Campionato nazionale Team Race Optimist | la Fraglia Vela vince il titolo a Follonica

La Società Canottieri Marsala si presenta al Campionato nazionale Optimist con ben cinque velisti : ...allo sport attraverso la scuola vela sia un ottimo trampolino di lancio per la formazione di moltissimi giovani che in questo modo hanno la possibilità di avvicinarsi a questo splendido sport e ...

Ciclocross – Tempier in gara nel Campionato nazionale francese : Sogni tricolore per il team Bianchi Coutervail. Tempier in gara a Lons le Saunier nel Campionato Nazionale francese XCO, Fontana, Colledani e Teocchi al via nel Campionato italiano Week-end di sogni in maglia tricolore per i biker del Team Bianchi Countervail. Sia Marco Aurelio Fontana, Nadir Colledani e Chiara Teocchi, sia il francese Stephane Tempier daranno l’assalto ai titoli nazionali. I tre italiani saranno in gara ...

Marta Rossini con la Nazionale di basket U17 per il Campionato del Mondo : Continua l'avventura Azzurra di Marta Rossini , confermata da coach Riccardi tra le 12 atlete che Giovedì 19 Luglio partiranno alla volta di Minsk , Bielorussia, per affrontare il Campionato del Mondo ...

Campionato di dama internazionale - Daniele Bertè è campiona d’Italia : Il savonese Daniele Bertè è campione d’Italia di dama internazionale A nulla è valsa la splendida rimonta di Roberto Tovagliaro che ha ottenuto 4 vittorie consecutive ed ha chiuso a pari punti con Daniele Bertè, per altro compagno di club nell’ASD CD Savonese. Entrambi dunque terminano con 15 punti ma ha la meglio Daniele Bertè grazie alla vittoria dello scontro diretto ottenuto nel primo turno di gioco. Grande festa dunque a ...

Quale Campionato nazionale ha più giocatori in finale ai Mondiali? : E Quale squadra di club è più rappresentata? Per una volta l'Italia è messa piuttosto bene, con 8 giocatori in tutto The post Quale campionato nazionale ha più giocatori in finale ai Mondiali? appeared first on Il Post.

Pallavolo - lunedì scatta il ritiro della Nazionale italiana maschile in vista del Campionato del Mondo : In vista dei Campionati del Mondo in programma in Italia e Bulgaria dal 9 al 30 settembre, la Nazionale italiana maschile di Pallavolo si radunerà lunedì Sta per concludersi il periodo di riposo della Nazionale maschile che lunedì 16 in serata tornerà a radunarsi come da tradizione a Cavalese (TN). In Val di Fiemme il gruppo allenato da Gianlorenzo Blengini comincerà così ufficialmente la sua preparazione in vista dei Campionati del Mondo ...

Vela – Campionato nazionale J/70 2018 : al via oggi le regate a Malcesine : Campionato Nazionale J/70 2018. Da oggi Calvi Network in regata a Malcesine Con l’imminente partecipazione al primo Campionato Nazionale J/70, in programma tra oggi e domenica nelle acque di Malcesine, entra nel vivo la stagione del Lightbay Sailing Team, il team di Carlo Alberini supportato nel corso di questo 2018 da Calvi Network, Ilva Glass, Iconsulting, SET S.r.l. e Mureadritta. Sul Garda, il timoniere Gianfranco Noé, il tattico Karlo ...

Venerdi nel novarese il Campionato nazionale unvs di golf : Ancora poche ore, poi scatterà il "2° campionato nazionale di golf" dei Veterani dello Sport. La rassegna tricolore avrà luogo Venerdi 6 luglio sul terreno di Agrate Conturbia. Ad organizzarla è chiamata l'attiva sezione novarese pilotata da Tito De Rosa. Diciotto le buche previste, per ...

Vela – Campionato nazionale J/70 : record di iscrizioni a Malcesine : J/70 Cup. A Malcesine è record di iscrizioni per il primo Campionato Nazionale J/70 Con due eventi già in archivio, dominati entrambi dai neo campioni continentali di Enfant Terrible-Adria Ferries, la J/70 Cup 2018 si appresta ad entrare nel vivo con lo svolgimento dell’appuntamento clou della stagione tra quelli organizzati da J/70 Italian Class. Si disputerà infatti la prossima settimana a Malcesine il primo Campionato Nazionale ...

Ginnastica - Leonardo Casini bronzo al Campionato nazionale Silver Lc : Si conferma alto il livello del gruppo dei giovani della Ginnastica artistica Maschile di Montevarchi. Anche Leonardo Casini conclude la sua avventura nel campionato Silver LC chiudendo al 3° posto ...

Calcio : la squadra di calcio degli ingegneri di Macerata alla fase finale del Campionato nazionale : ... che coinvolge circa 1.500 ingegneri provenienti da tutt'Italia, con l'intento - oltre che di propagandare i valori dello sport come momento di sano confronto e aggregazione - di contribuire alla ...

L'Uisp presenta il 1° Campionato nazionale di Calcio camminato : Dunque uno sport adatto anche a chi non è più giovane e ha problemi di mobilità, con il quale è possibile divertirsi in amicizia mentre ci si prende cura della propria salute. Nato in Inghilterra ...

Ginnastica artistica – Campionato nazionale di specialità : incetta di medaglie per la Victoria Torino : In vista della tappa finale dell’8 e 9 giugno, la Victoria Torino fa incetta di medaglie al Campionato Nazionale di specialità Gold Allievi/Junior/Senior Maschile Si chiude un weekend ricco di soddisfazioni per i ginnasti della Victoria Torino che hanno preso parte al Campionato Nazionale di specialità Gold di Ginnastica artistica per le categorie allievi, junior e senior il 2 e il 3 giugno a Fermo. Ottimi risultati per il ginnasta junior ...