Caldo | Venezia | allerta qualità dell’aria | persistono alti livelli ozono

meteoweb.eu

: Allarme caldo, i servizi sociali del Comune di Portogruaro a disposizione delle fasce deboli - Cronaca | … - PortogruaroNet : Allarme caldo, i servizi sociali del Comune di Portogruaro a disposizione delle fasce deboli - Cronaca | … - LauCastelletti : Ieri il meteo di Venezia recitava “caldo afoso tropicale da record” e io cosa ho fatto? Sono andata a Venezia per l… -

(Di mercoledì 1 agosto 2018) Dopo il superamento, il 30 luglio, nella provincia di, della soglia di informazione di 180 µg/m³ per l’, definita dal D. Lgs. 155/2010 come il “livello oltre il quale sussiste un rischio per la salute umana in caso di esposizione di breve durata per alcuni gruppi particolarmente sensibili della popolazione” (es. anziani, bambini, donne in gravidanza, persone affette da disturbi respiratori),elevatidi. Il Servizio Osservatorio Aria dell’Arpav – Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto comunica che il valore massimo orario registrato alle ore 15 nella stazione VE Parco Bissuola, da considerare il riferimento per la valutazione dell’per il territorio comunale, è stato di 187 µg/m³. L'articolodell’aria,sembra ...