Caldo record in Spagna e Portogallo - verso i 50 gradi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Caldo record in Spagna e Portogallo : temperature verso i 50 °C : La settimana più calda dell’annocome l’hanno definita gli esperti, sta mostrando il suo lato più intenso sopratutto in Spagna e Portogallo. Le temperature nella Penisola Iberica potrebbero sfiorare i 50 °C nel prossimo fine settimana, battendo ogni record di Caldo finora registrato in Europa. L’allarme è stato lanciato da diversi metereologi, che hanno messo in guardia per il rischio di incendi, oltre che per la salute delle ...

Caldo record domani in Italia - bollino rosso in 18 città. Temporali da venerdì : L'emergenza riguarderà tutta l'Italia, soprattutto al Centro-Nord, allerta massima da Verona a Campobasso. Nel fine settimana temperature in calo di qualche grado, possibilità di pioggia e grandine

Caldo record in Sudtirol : +41 - 1°C a Merano! : Caldo eccezionale oggi pomeriggio in Sudtirol, dove Merano ha superato ogni altra località circostante raggiungendo l’eccezionale temperatura di +41,1°C. E’ una giornata caldissima a Merano, dove la minima era stata di +19,9°C. Le temperature medie del periodo a Merano sono di +13°C nelle minime e +28°C nelle massime, oggi abbiamo avuto quindi una minima di 7°C superiori alle medie e una massima addirittura 13°C superiore alla ...

Estate 2018 - record di Caldo in tutto il mondo a luglio : dai 41 - 1°C del Giappone ai 51 - 3°C dell’Algeria passando per i 32°C della Scandinavia - “è il dramma del cambiamento climatico” : Un’Estate di temperature estreme quella del 2018, che continua a far registrare ondate di caldo record in tutti e 4 i continenti che occupano l’emisfero settentrionale. Lunedì 23 luglio, il Giappone ha registrato una temperatura mai raggiunta prima sullo stato dalle registrazioni avviate nel 1800. Kumagaya, città a 65 km da Tokyo, ha raggiunto i 41,1°C nel bel mezzo di un’ondata di caldo che persiste da diverse settimane e che ha ucciso almeno ...

Record per i consumi di elettricità a causa del Caldo : Record in Italia per i consumi elettrici che a causa del caldo che in questi giorni sta attanagliando il bel paese ha fatto toccare il picchio del consumo annuale di 56.400 Mw Il grande caldo che in ...

Ondata di Caldo record in Europa - tonnellate di pesci morti e divieti di balneazione : dopo gli incendi e i danni all’agricoltura - ecco gli effetti disastrosi su persone e animali : L’Ondata di caldo che sta stringendo in una morsa grandi fasce dell’Europa è già responsabile di devastanti incendi e perdite delle colture. Ora i pesci d’acqua dolce potrebbero essere le prossime vittime. Alcune aree in Germania stanno soffocando nel caldo con 39°C. Fiumi come il Reno e l’Elba hanno assorbito così tanto calore che i pesci stanno cominciando a soffocare. Ad Amburgo, le autorità hanno raccolto dai laghetti almeno 5 tonnellate di ...

Caldo e condizionatori - è record per i consumi di elettricità : Il grande Caldo e i condizionatori d'aria a tutta birra spingono al massimo i consumi di elettricità, che oggi alle 14.30 hanno toccato il nuovo record di quest'anno a 56.400 MW. È quanto si evince ...

Ondata di Caldo in Germania : temperature record - allarme siccità : Con l’Ondata di caldo che continua a persistere su tutta l’Europa e in particolare in Germania – dove oggi si potrebbero registrare temperature record di 39°C – e la quasi assenza di piogge, gli agricoltori hanno lanciato l’allarme. L’Associazione degli agricoltori tedeschi ha chiesto al governo 1 miliardo di euro (1,17 miliardi di dollari) di sussidi per coprire le perdite del raccolto di quest’anno, ...

Previsioni Meteo Agosto : il Regno Unito si prepara ad un mese di Caldo torrido - a rischio il record storico di 38 - 5°C : I termometri saliranno nuovamente oltre i 30°C in questa settimana nel Regno Unito con il record di tutti i tempi di 38,5°C che potrà cadere nell’imminente mese di Agosto. I freddi venti atlantici sono arrivati in Gran Bretagna nello scorso weekend, portando pioggia e temperature più fresche sul Paese. Tuttavia, questa tregua sarà molto breve poiché il caldo soffocante sul continente, dove le temperature stanno raggiungendo i 40°C, sta per far ...

Caldo rovente - ondata record. Numero verde e misure anti-afa : Punte di 40 gradi in molte città del Nord e Centro Italia. Diramate oggi le raccomandazioni del ministero, attivato il Numero di pubblica utilità 1500

Settimana di Caldo record : si sfioreranno i 40 gradi : È iniziata la Settimana più rovente dell'estate. Su tutta Italia arriva l'anticiclone africano, che farà toccare ad alcune città i 38/40 gradi. Aumentano anche l'afa e il caldo notturno, con valori che all'alba faranno fatica a scendere sotto i 25 gradi. Il tempo sarà prevalentemente soleggiato, con poche piogge, se non qualche temporale occasionale.Le zone principalmente interessate saranno il Nord, il medio versante tirrenico e la Sardegna, ma ...

Arrivano Caldo e afa : secondo le previsioni sarà una settimana record : Tanto sole e temporali quasi assenti: aumenterà la sensazione di afa a causa dell'elevata. Si toccheranno i 38/39 gradi su...

Meteo - arriva il Caldo record : temperature fino a 40 gradi al Centro Nord : temperature in aumento in tutta Italia nel corso della settimana: nelle regioni Centro settentrionali si sfioreranno i 40 gradi.Continua a leggere