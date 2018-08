Caldo | pronti a un giovedì di fuoco?

vanityfair

(Di mercoledì 1 agosto 2018) Eccolo, il giorno piùdell’estate 2018 è arrivato,2 agosto. Le temperature massime sfioreranno i 40 gradi quindi è vivamente consigliato trovarsi un posticino al fresco. Davanti al ventilatore più vicino per chi è in ufficio, in mezzo al mare, per chi è in vacanza. L’allarme arriva dal ministero della Salute e riguarda 18 città, tutte al centro-nord, contrassegnate dal noto «bollino rosso», allerta 3, quello che introduce il «rischio elevato» per la salute della popolazione. Quindi, se vi trovate a Bolzano, Bologna, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona o Viterbo è bene prendere provvedimenti. Qui potete trovare una serie di consigli, diffusi dal ministero, per affrontare il. Uno su tutti, evitare di uscire nelle ore più calde, dalle 11 alle 18, e bere molto ...