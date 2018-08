Caldo | picco a Roma | la Protezione Civile in campo con bottigliette d’acqua

“Bollino rosso in 18 città”. Caldo - ecco quando ci sarà il picco. Il peggio deve ancora venire : tutte le precauzioni e il dettaglio zona per zona : Non ci serve certo il meteo alla tv e su internet per dirci che si muore di calco. Ognuno di noi è alle prese con strategie pazzesche per mantenere un po’ di fresco. Quel che è necessario sapere, però, è quanto durerà e soprattutto dove saranno i bollini rossi, perché qui la situazione è seria e si deve stare attenti. Non si placa la bolla di calore che attanaglia l’Italia. Nei prossimi due giorni la colonnina di mercurio ...

Allerta Caldo : giovedì 2 Agosto il picco - “bollino rosso” in 18 città [ELENCO] : Sarà raggiunto probabilmente giovedì 2 Agosto il picco dell’ondata di calore che sta avvolgendo l’Italia, e che sta portando le colonnine di mercurio a sfiorare i 40°C. Il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute segnala per giovedì il “bollino rosso” (“rischio elevato” per la Salute della popolazione) in ben 18 città: si tratta di Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, ...

