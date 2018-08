Caldo | oggi ' bollino rosso' in 8 città | domani in 18

Caldo Trentino : a Luglio temperature sopra la media e poca pioggia : Il mese di Luglio che sta per andare in archivio non è stato da record, ma comunque si è registrata una temperatura media di un grado al di sopra dei valori registrati nel lungo periodo. Questo quanto emerge dal bilancio del Servizio meteo della Provincia di Trento, dal quale si evince anche che negli ultimi 30 giorni le precipitazioni sono state decisamente ridotte e la siccità l’ha fatta da padrone. Per quanto riguarda la pioggia, ...

Caldo in Umbria : temperature in aumento - oggi attesi 38-39°C : In Umbria la colonnina di mercurio è in aumento: oggi sono previsti picchi di 38-39°C con cielo sereno. Nel consueto bollettino con le previsioni delle ondate di calore del Ministero della Salute la città di Perugia è contrassegnata da bollino rosso. La situazione meteo rimarrà tale anche nei prossimi giorni, secondo le previsioni meteo del centro funzionale della Protezione civile regionale. Ieri il termometro ha fatto registrare valori intorno ...

Il Caldo non dà tregua : allerta “rossa” su Genova per oggi e domani | : Il 31 luglio e l’1 agosto si sfioreranno i 40 gradi: ecco tutti i provvedimenti da adottare e le categorie a rischio

Svezia : arriva la pioggia dopo il Caldo e la stazione di Uppsala si trasforma in una piscina [GALLERY] : 1/8 ...

Meteo - emergenza Caldo : oggi bollino rosso in sei città - : Il ministero della Salute segnala temperature a Livello 3, il più alto, a Bologna, Bolzano, Torino, Genova, Perugia e Pescara. Domani allerta massima anche a Campobasso, Firenze e Rieti. Avviato il ...

Meteo, emergenza caldo: oggi bollino rosso in sei città Il ministero della Salute segnala temperature a Livello 3, il più alto, a Bologna, Bolzano, Torino, Genova, Perugia e Pescara. Domani allerta massima anche a Campobasso, Firenze e Rieti. Avviato il piano Estate sicura 2018 con un'app dedicata.

Meteo - arriva il Caldo vero - anche di notte - . Ma dal 7 agosto torna la pioggia : Sull'Italia arriva il caldo vero con punte di 38 gradi al centronord e sensibili aumenti anche di notte. Un'ondata di caldo e afa che potrebbe persistere per tutta la prima settimana di agosto; in ...

Gb : trasporti in tilt per Caldo e pioggia : ANSA, - ROMA, 28 LUG - Solleone, caldo asfissiante e improvvisi acquazzoni hanno mandato in tilt strade, ferrovie e aeroporti in Gran Bretagna, soprattutto nella zona di Londra, stando a quanto ...

Maltempo in Sicilia : dal giorno più Caldo dell’anno al devastante vento di oggi - e adesso arriva la pioggia [FOTO] : 1/10 ...

Meteo - oggi tregua dal Caldo - ma da domani temperature di nuovo in aumento : Una perturbazione sta attraversando l'Italia da nord a sud portando temperature più fresche e piogge sparse. Da domani però tornerà il caldo torrido.Continua a leggere

Meteo : pioggia e crollo termico - ma il Caldo sta per tornare : Il maltempo continua a 'rovinare' l'estate degli italiani. La morsa che ha portato pioggia e freddo al Nord e al Centro adesso si sta dirigendo verso il meridione, dove un vero e proprio crollo termico porterà le...

Giugno 2018 Tanta Pioggia poco Caldo : La NOAA ha pubblicato i dati di Anomalia termica e pluviometrica per il mese di Giugno 2018. Il Mese trascorso nel complesso a livello europeo è risultato Caldo, ma non con livelli estremi. Infatti...

Oggi 6 luglio 2018 la Terra è alla massima distanza dal Sole - raggiunge l’afelio : ma allora perché fa Caldo? : Oggi, 6 luglio 2018, la Terra raggiunge l’afelio, il punto dell’orbita terrestre più lontano dal Sole: l’afelio sarà toccato precisamente alle alle 18:47 ora italiana e in quel momento la Terra si troverà a 152.095.566 km dal Sole. Il punto in cui la Terra è più vicina al Sole è chiamato invece perielio, e quest’anno è stato raggiunto il 3 gennaio 2018 alle 06:34 ora italiana (147.097.233 km). La presenza di un massimo e un minimo di ...