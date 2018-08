Caldo in Veneto | clima torrido | piovaschi isolati e alti tassi di umidità

Caldo - Veneto : superati i 35 °C - temperatura percepita oltre i 40 °C : L’estate 2018 inizia a fare sul serio in Veneto, con la prima giornata over 35 per il Caldo in Veneto, con massime che nelle città hanno superato ovunque i 30 gradi, senza sfiorare per questo alcun record, tutti appannaggio della torrida estate 2003. La Regione Veneto ha decretato fino al 2 agosto lo ‘stato di allarme’ per il disagio fisico. La massima più alta è stata registrata a Portogruaro (Venezia), con +36, mentre i 35 °C ...

Allerta Caldo - Veneto : stato di allarme per disagio fisico fino al 2 agosto : Alla luce delle previsioni contenute nel Bollettino del disagio fisico e della Qualità dell’Aria per la Regione del Veneto emesso da ARPAV – Dipartimento Sicurezza del Territorio – Centro Meteorologico di Teolo in data di oggi, consultato il Dirigente medico reperibile di turno, è stato dichiarato lo stato di allarme climatico per disagio fisico da oggi al 2 agosto per le zone Costiera, Pianeggiante Continentale, Pedemontana e ...

Meteo: caldo record in Italia? Tutta colpa di quanto sta accadendo nel Sahara. Intanto al Nord nubifragio e tromba d'aria in Veneto: alberi caduti e strade bloccate.

Meteo Belluno - Arpa Veneto : giugno 2018 più Caldo e meno piovoso della norma : giugno 2018 in provincia di Belluno è risultato più caldo e meno piovoso del normale: lo rende noto Arpa Veneto. Il primo mese dell’estate Meteorologica 2018 ha presentato una spiccata instabilità nei primi 14 giorni, quasi come continuazione del tempo molto incerto che ha caratterizzato tutto il mese di maggio. Nella seconda metà del mese il tempo è risultato un po’ più stabile, con un afflusso di aria molto fresca all’inizio della terza ...