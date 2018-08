Caldo in Liguria | Arpal | elevato disagio fisiologico su tutto il territorio regionale

meteoweb.eu

: Ancora un avviso per ondata di caldo con elevato disagio fisiologico - LiguriaNotizie : Ancora un avviso per ondata di caldo con elevato disagio fisiologico - LiguriaOggi : Emergenza caldo in #Liguria, temperature elevate fino a venerdì - primocanale : Ondata di caldo in Liguria, Ricco' del Golfo località più calda con 36.4 gradi -

(Di mercoledì 1 agosto 2018) Anche oggi, mercoledì 1 agosto,ha emesso un avviso meteorologico relativo “all’ondata diche interessa lae all’provocato dalle alte temperature suil. Per oggi mercoledì 1 e domani, giovedì 2, le temperature sono attese stazionarie su valori alti e con tassi di umidità medio alti tali da comportare diffuse condizioni diper, in particolare in centri urbani e valli poco ventilate. Dopodomani, venerdì 3 agosto permarrà questa situazione diper, anche per via di un possibile rialzo termico causato da condizioni di föhn. Dal punto di vista meteorologico c’è da segnalare che, dal tardo pomeriggio di oggi, si accentuerà l’instabilità per il sopraggiungere di un impulso da Nord Ovest: potranno, dunque, svilupparsi temporali sui rilievi con possibile interessamento ...