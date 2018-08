Calciomercato Roma | a tutto Pallotta | “N’Zonzi una bestia | Suso arriva solo se diventa

sportfair

: #Roma, nonostante l’annuncio dei club cancellato il volo di #Malcom: niente arrivo a Ciampino per il giocatore, ins… - MarcoBovicelli : #Roma, nonostante l’annuncio dei club cancellato il volo di #Malcom: niente arrivo a Ciampino per il giocatore, ins… - DiMarzio : #Calciomercato | #Roma, il punto sui nomi del dopo #Malcom: #Thauvin, #Bailey e... - DiMarzio : #Calciomercato | #Malcom, niente #Roma: ufficiale il suo trasferimento al #Barcellona ? -

(Di mercoledì 1 agosto 2018) Il presidente dellaha parlato di vari temi, soffermandosi anche sul mercato giallorosso e sui prossimi colpi in entrata Il mercato non si ferma in casa, ne sa qualcosa Jamesche lavora insieme a Monchi per rinforzare la rosa di Eusebio Di Francesco. Il presidente giallorosso ha parlato dei prossimi obiettivi, esprimendo in particolare il proprio gradimento per N’Zonzi e chiudendo la questione Malcom: “era un’occasione, ma si può tranquillamente andare avanti senza di lui. Sulla carta abbiamo la migliore squadra da quando io sono qui: Schick e Karsdorp sono tornati in forma, Pellegrini e Under sono maturati nell’ultimo anno e in più sonoti Pastore, Marcano, Cristante e Kluivert: tutti ottimi giocatori. Chi prendiamo sulla destra? Nessuno, a meno che non si presentino determinate opportunità. El Shaarawy e Perotti possono giocare ...