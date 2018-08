Calciomercato : Paco Alcacer è conteso dall’Everton e dal Leicester : Paco Alcacer, attaccante di riserva del Barcellona, è conteso da due squadre che militano nella Premier League: si tratta dell’Everton, che dal club catalano ha gia’ prelevato il terzino Digne (oggi le visite mediche), e del Leicester. Lo scrive il quotidiano Sport. Per il centravanti spagnolo, dunque, nessun trasferimento al Valencia, che sembra intenzionato invece a puntare su Batshuayi del Chelsea, per rinforzare ...

Calciomercato Inter – Asse caldissimo con il Chelsea : Zappacosta alternativa a Vrsaljko - Bakayoko per il centrocampo : Si fa caldissimo l’Asse di mercato fra Inter e Chelsea: i nerazzurri puntano Zappacosta come alternativa a Vrsaljko, a centrocampo spunta il nome di Bakayoko Settimana caldissima per il Calciomercato dell’Inter. La società nerazzurra cerca un’alternativa a Vrsaljko sulla fascia destra, viste le resistenze dell’Atletico Madrid alla formula prestito oneroso con obbligo di riscatto. Modalità alla quale non si ...

Calciomercato LIVE - tutte le trattative di domenica 15 luglio in DIRETTA : Hazard guarda al Real Madrid - Darmian e Zappacosta vicini all'... : ... Il Vasco Da Gama annuncia ufficialmente l'ingaggio di Maxi Lopez che lascia l'Italia dopo l'ultima stagione vissuta all'Udinese 8.30 MILAN: La Gazzetta dello Sport svela i piani del Fondo Elliot. ...

Calciomercato LIVE - tutte le trattative di domenica 15 luglio in DIRETTA : Hazard guarda al Real Madrid - Darmian e Zappacosta vicini all’Inter? : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI IERI 14 luglio Buongiorno agli appassionati di calcio: domenica 15 luglio dedicato alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul Calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della stagione che va ad ...

Calciomercato Inter - per Zappacosta potrebbe esserci il 'sacrificio' di Vecino : Mentre tutti i riflettori sono puntati sulla Juventus e sul 'colpo del secolo' Cristiano Ronaldo [VIDEO], l'Inter continua ad essere tra i club più attivi sul mercato. La societa' nerazzurra è sempre a caccia di un difensore esterno destro in grado di sostituire degnamente Joao Cancelo che, come noto, non è stato riscattato dal Valencia ed è poi finito alla Juve. I nomi in pole sono sempre gli stessi, anche se sembra sia sfumata la possibile ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative. Inter - Vrsaljko o Zappacosta : L'Inter tiene d'occhio Vrsaljko e Dembelè, nel radar anche Zappacosta come alternativa al croato, mentre Eder è ad un passo dallo Jiangsu Suning. La Roma è vicina al rinnovo con Florenzi; l'Udinese ...