Calciomercato Lecce | ufficiale | preso Vigorito dal Frosinone

Calciomercato Lecce - ufficiale : preso Calderoni dal Novara : Lecce - Rinforzo in difesa per il Lecce : la società salentina ha infatti acquistato dal Novara il cartellino di Marco Calderoni , terzino sinistro classe '89 che ha militato in Piemonte nelle ultime ...

Calciomercato Serie B : il Lecce pronto a chiudere per tre colpi - ufficialità in arrivo : Il Calciomercato del Lecce sta avendo delle ore frenetiche, sia in entrata che in uscita, con alcune cessioni ormai vicinissime. In entrata, mancano solo i dettagli ma il Lecce potrebbe far salire il numero di acquisti a quota 9 dopo pochi giorni dall'inizio del Calciomercato: dopo i 6 acquisti gia' ufficiali, altri tre calciatori sono vicinissimi a sposare la squadra salentina. Infatti, la societa' giallorossa finora ha chiuso ben 6 accordi con ...