Calciomercato | l’Atletico Madrid riscatta Diego Costa

Calciomercato Fiorentina - super offerta dell’Atletico per Simeone : ecco la risposta dei viola : Calciomercato Fiorentina – La Fiorentina è concentrata sulla prossima stagione con l’obiettivo di rinforzare la rosa da consegnare al tecnico Stefano Pioli, l’intenzione è quella di migliorare il risultato della scorsa stagione. Nelle ultime ore importanti aggiornamenti di mercato, super offerta dell’Atletico Madrid per l’attaccante Giovanni Simeone , 40 milioni sul piatto, si tratta di precisa richiesta del ...

Calciomercato Fiorentina – Il Cholo chiama il Cholito - l’indiscrezione dalla Spagna : “Simeone vuole il figlio all’Atletico Madrid” : Alla Fiorentina un’offerta da parte dell’Atletico Madrid per Giovanni Simeone? L’indiscrezione dalla Spagna vede fare all’allenatore dei colchoneros una richiesta speciale Il Calciomercato è pazzo si sa, ma una richiesta così “di cuore” non si era mai vista! Secondo il giornale spagnolo ‘Sport‘, Diego Simeone, allenatore dell’Atletico Madrid, avrebbe fatto richiesta alla dirigenza della ...

Calciomercato : Martins all’Atletico Madrid : Gelson Martins è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Atletico Madrid . Il 23enne attaccante portoghese, che ha firmato per cinque anni, arriva dal Porto col il quale era ancora sotto contratto ma da cui si era svincolato ‘per giusta causa’ dopo una vertenza legale (al pari di altri suoi compagni. Per i colchoneros si tratta del quinto arrivo dopo Rodri, Adam, il francese Lemar e l’argentino Pérez. Con il Porto, ...

Calciomercato Inter - contatti con l’Atletico Madrid : chiesto l’esterno croato Vrsaljko : Il club nerazzurro ha chiesto l’ex esterno croato all’Atletico Madrid , non convinto però dalla formula proposta dall’ Inter Colpi, trattative e retroscena. Il mercato dell’ Inter prosegue, regalando ogni giorno sempre nuove emozioni. L’ultima si chiama Sime Vrsaljko , ex giocatore del Sassuolo attualmente all’Atletico Madrid . I nerazzurri hanno incontrato a pranzo il direttore sportivo dei colchoneros, chiedendo ...

Calciomercato - Griezmann non va al Barcellona e annuncia : “resto all’Atletico” : ”Ho deciso di restare all’Atletico Madrid”: questo l’annuncio di Antoine Griezmann che mette fine alle voci di mercato che lo volevano al Barcellona e non solo. L’annuncio è arrivato attraverso un video – intitolato ‘ La decision’ – trasmesso dal canal Cero di Movistar+ e poi sui profili social del giocatore. ”Questa è la mia casa”, le parole del francese sul suo profilo twitter. ...

Calciomercato : Lemar è il primo colpo dell’Atletico Madrid [CIFRE e DETTAGLI] : Thomas Lemar è il primo colpo dell’Atletico Madrid sul mercato estivo. Il club ‘colchonero’, secondo quanto scrive L’Equipe, ha trovato l’accordo con il Monaco e con il giocatore per il trasferimento da Montecarlo in Spagna. L’operazione sarà ufficializzata nei prossimi giorni. Lemar era a un passo dal Liverpool nel mercato di gennaio: il suo cartellino viene valutato intorno ai 65 milioni. Nell’ultima ...

Calciomercato Milan - allarme spagnolo per Suso : l’Atletico Madrid intenzionato a pagare la clausola : Il Milan rischia di perdere Suso , l’Atletico Madrid infatti è intenzionato a pagare la clausola di risoluzione che ammonta a 38 milioni di euro Il mercato del Milan sul fronte delle entrate resta bloccato in attesa della sentenza dell’Uefa, per quanto riguarda le uscite invece qualcosa di concreto inizia a muoversi. L’Atletico Madrid è fortemente interessato a Suso secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo AS, a tal punto ...

Calciomercato : l’Atletico Madrid pensa ad Aguero per l’attacco : In attesa di conoscere gli sviluppi dell’affaire Griezmann, l’Atletico Madrid pensa a Sergio Aguero per rafforzare la squadra in vista della prossima stagione. E’ quanto scrive oggi il quotidiano spagnolo ‘Marca’ segnalando l’interesse da parte del tecnico dei vincitori dell’ultima Europa League, Diego Simeone, che in alternativa sta pensando ad Angel Di Maria. A pesare sulla decisione del ...