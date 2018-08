Calciomercato Inter | c’è la firma di Vrsaljko | dettagli e cifre del contratto

Calciomercato Inter - visite mediche per Sime Vrsaljko : L'Inter ha finamente il suo terzino: croato, classe '92, due anni all'Atletico e altrettanti nel Sassuolo, prima di passare in Liga per 18 milioni. Senza contare l'annata nel Genoa, con cui Sime ...

Calciomercato Roma – Continua il tira e molla per N’Zonzi - ma interviene Pallotta : per l’attacco spunta Promes : L’intervento di Pallotta potrebbe sbloccare la trattativa per N’Zonzi, per l’attacco spunta il nome di Promes: la Roma prepara gli ultimi colpi di mercato Il Calciomercato della Roma Continua a ruotare intorno a due obiettivi principali: un centrocampista di quantità ed un esterno d’attacco. Per la mediana, sembrava essersi raffreddata la pista che portava a N’Zonzi, ma nelle ultime ore il presidente della ...

Calciomercato Inter - Vidal sempre più nerazzurro : convinti anche i bookmakers : Secondo i bookies è sempre più probabile l’arrivo di Arturo Vidal all’Inter, crollano le quote del trasferimento in nerazzurro del cileno Poco meno di una settimana fa era stato Karl Heinz Rummenigge, vecchia gloria Interista nonché AD del Bayern Monaco, ad aprire alla possibilità di lasciar partire Arturo Vidal con destinazione Inter. Allo stato attuale delle cose, il passaggio del centrocampista in nerazzurro sarebbe solo una ...

Modric-Inter : l'obiettivo del Calciomercato nerazzurro è da sogno : Sul taccuino dell'Inter c'è un nome tutto nuovo, uno di quelli talmente importanti che quando provi a scriverli trema anche la mano. L'identikit è di quelli già noti: biondo, capelli lunghi, bassino, ...

Calciomercato : il Betis vuole Joao Mario - l’Inter chiede 30 milioni : Il centrocampista portoghese Joao Mario si è unito ai compagni dell’Inter stamattina, per cominciare la preparazione nell’attesa della nuova stagione agonistica e dopo aver smaltito le vacanze post-Mondiali. Il futuro del portoghese, tuttavia, resta sempre in bilico, perche’ non rientra nei piani del club nerazzurro. A Joao Mario, nelle ultime ore, si e’ interessato il Betis Siviglia, che si e’ fatto avanti ...

Calciomercato Inter - nerazzurri scatenati : ai dettagli anche Vidal : Calciomercato Inter – Inter scatenato sul mercato, i nerazzurri si candidano ad essere grandi protagonisti in campionato e Champions League. Nelle ultime ore è stata definita la trattativa per il terzino destro Vrsaljko e non è ancora finita. Scelto anche l’ultimo tassello: si tratta di Arturo Vidal, la trattativa è ormai ai dettagli, nelle ultime ore il Bayern Monaco avrebbe dato l’ok al trasferimento, intesa con il ...

Calciomercato Inter – Pinamonti sblocca l’affare Barella : ecco come Ausilio proverà a convincere il Cagliari : Torna di moda il nome di Barella per il Calciomercato dell’Inter: per assicurarsi il centrocampista del Cagliari i nerazzurri potrebbero giocarsi la carta Pinamonti Inter molto attiva sul mercato. La società milanese è stata una delle squadre italiane che ha operato di più, nonchè in maniera migliore, particolarmente sul fronte acquisti. Dopo gli importanti arrivi di De Vrij, Nainggolan e Lautaro Martinez su tutti, l’Inter ...

Calciomercato Inter - Spalletti : «Bisogna completare la rosa per i tifosi» : Luciano Spalletti ai microfoni di Sport Mediaset: «Mancano due pedine per fare un campionato importante, i nostri tifosi lo meritano»

