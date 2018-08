Calciomercato | il Valencia rivuole Guedes | ma il PSG chiede 60 milioni

Calciomercato : il Valencia punta su Batshuayi : Il Valencia è alla disperata ricerca di una punta centrale, dopo che l’allenatore Marcelino ha ‘liberato’ Simone Zaza, che interessa da tempo al Torino. Il club spagnolo sta valutando la possibilità di ingaggiare il belga Michy Batshuayi, attualmente in forza al Chelsea. Secondo il quotidiano britannico Mirror, il Valencia è addirittura in pole position nella corsa per l’acquisto dell’attaccante, che interessa ...

Calciomercato - colpo del Valencia - acquistato Piccini : Cristiano Piccini, fiorentino, classe 1992, ha firmato un contratto quadriennale con il Valencia, che cercava un terzino dopo il no dell’Atalanta per l’olandese Hans Hateboer. Piccini e’ stato prelevato dallo Sporting Lisbona per 10 milioni e avra’ una clausola rescissoria di 80 milioni. Dopo avere superato le visite mediche, il giocatore sara’ a disposizione dell’allenatore Marcelino. Piccini aveva ...

Calciomercato. Piccini dallo Sporting Clube al Valencia - è fatta : altra esperienza all'estero per l'italiano : Continua l'avventura all'estero di Cristiano Piccini. Protagonista nell'ultima stagione in Portogallo con la Maglia dello Sporting Clube, il terzino italiano classe '92 è adesso pronto a trasferirsi ...

Calciomercato Juventus – Joao Cancelo ad un passo : le cifre dell’affare e la richiesta bianconera al Valencia : Joao Cancelo sarà un nuovo giocatore della Juventus: i bianconeri hanno trovato l’accordo con il Valencia sulla base di 38-40 milioni, si discute sulle modalità di pagamento Dopo l’ottima stagione appena trascorsa all’Inter, Joao Cancelo si è meritato la ‘conferma’ in Italia. Il terzino portoghese però non vestirà la maglia nerazzurra. Tornato al Valencia dal prestito, Cancelo ha attirato le attenzioni della Juventus, alla ricerca di un terzino ...

Calciomercato - Valencia in Italia : tratta Cancelo con la Juve e Zaza col Sassuolo : Il Valencia è a Milano. E l'asse di mercato che lo lega alla Serie A è più caldo che mai. La dirigenza del club andaluso è arrivata nel primo pomeriggio di mercoledì in Italia, per incontrare due club ...

Cancelo alla Juventus/ Calciomercato Juventus : intesa vicina - ma il Valencia deve abbassare le sue pretese : Cancelo alla Juventus, Marotta tratta: 40 milioni di euro in due tranche, l’ex Inter ha detto sì. Il club bianconero al lavoro per chiudere l'operazione con il Valencia per il portoghese(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 18:37:00 GMT)

Calciomercato Inter - Candreva nel mirino del Valencia : Il Valencia Interessato al centrocampista nerazzurro Calciomercato Inter Candreva Valencia / Si inserisce il Valencia tra Antonio Candreva e il rinnovo con l' Inter . Stando a 'Rai Sport', il club spagnolo avrebbe messo nel mirino per la prossima stagione l'esterno offensivo ex Lazio, che sta trattando con la compagine nerazzurra il prolungamento del contratto in scadenza nel ...

Calciomercato Inter : il Valencia riscatta Kondogbia - nerazzurri su Barella Video : Con la qualificazione in Champions League, l'Inter proietta il suo mercato [Video] su dei giovani promettenti senza andare a spendere cifre eccessive causa Fair Play finanziario e non intaccare così il bilancio. Tanti nomi in ballo per rendere competitiva una rosa che nella prossima stagione vorra' sicuramente fare meglio rispetto a quella appena conclusa. Il Valencia riscatta Geoffrey Kondogbia 'Geoffrey Kondogbia ora è ufficialmente un ...

Calciomercato Inter : il Valencia riscatta Kondogbia - nerazzurri su Barella : Con la qualificazione in Champions League, l'Inter proietta il suo mercato su dei giovani promettenti senza andare a spendere cifre eccessive (causa Fair Play finanziario) e non intaccare così il bilancio. Tanti nomi in ballo per rendere competitiva una rosa che nella prossima stagione vorrà sicuramente fare meglio rispetto a quella appena conclusa. Il Valencia riscatta Geoffrey Kondogbia 'Geoffrey Kondogbia ora è ufficialmente un giocatore del ...

Calciomercato Inter - parla il dg del Valencia : 'Nessuno sconto per Cancelo - 35 milioni entro il 31 maggio' : Inizio di stagione condizionato da un infortunio e da un rendimento abbastanza altalenante, poi Joao Cancelo si è preso l'Inter diventando a tutti gli effetti uno dei titolarissimi di Luciano ...