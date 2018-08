Calcio | il valzer dei commentatori tv | Dazn corteggia Adani | Pirlo new entry a Sky | Mauro

Juventus-Napoli-Real Madrid-Psg - clamoroso valzer di attaccanti : è il Calciomercato più bello di sempre [NOMI e DETTAGLI] : Il calciomercato è entrato nelle fase caldissima, in particolar sta per prendere il via un clamoroso valzer di attaccante, tanti big sono pronti a cambiare maglia e portato stravolgimenti inaspettati solo fino a qualche giorno fa. Tutto è nato dalla mossa shock della Juventus che sta per piazzare il colpo del secolo, l’arrivo di Cristiano Ronaldo a Torino è ormai ai dettagli, 30 milioni di euro al calciatore per i prossimi 4 anni, ...

Calciomercato Serie A - valzer di difensori : mosse di Lazio - Genoa e Sassuolo : Calciomercato Serie A – Prende il via il valzer dei difensori per il campionato di Serie A, tante mosse nelle ultime ore, la più importante riguarda la Lazio. Il club biancoceleste ha chiuso per Acerbi, al Sassuolo il cartellino di Cataldi a titolo definitivo più un conguaglio di 7 milioni di euro, investimento importante della Lazio che regala al tecnico Simone Inzaghi uno dei migliori difensori italiani. Il Sassuolo ha già ...

Calciomercato Serie A - valzer di attaccanti : scambio Bologna-Genoa - le ultime anche sulla Samp : Calciomercato Serie A, valzer DI attaccanti NELLE ultime ORE – valzer di attaccanti nelle ultime ore ed in particolar modo che riguarda Bologna e Genoa, trattative sempre più calde. Secondo quanto riporta gazzamercato.it Gianluca Lapadula potrebbe lasciare il Genoa per trasferirsi al Bologna, le due società stanno lavorando per uno scambio, sempre il Genoa segue con attenzione la situazione legata a Pinamonti. Il Sassuolo ha provato a ...

Calciomercato Serie A - valzer di attaccanti : ribaltoni clamorosi : Calciomercato Serie A – Il Calciomercato è sempre più attivo nelle ultime ore, in particolar modo i club del massimo campionato italiano sono al lavoro per costruire le squadre per la prossima stagione. Clamoroso valzer di attaccanti, l’Atalanta ha chiuso per Tumminello della Roma, il Bologna su Lapadula. Il Cagliari ci prova per Eder, la Fiorentina prepara l’assalto a Pjaca, il calciatore della Juventus potrebbe arrivare anche ...

Calciomercato - valzer tra i pali : via vai di portieri - la situazione : Succede di tutto in questa fase del Calciomercato estivo, tante trattative, sopratutto per quanto concerne i portieri della nostra Serie A Il Calciomercato spesso si accende per i grandi colpi in attacco, per adesso però in Serie A, tiene banco un valzer dei portieri davvero niente male. Sistemare tutti i vari tasselli di questo puzzle impazzito non sarà semplice, ma andiamo con ordine. Il Napoli deve prendere assolutamente un sostituto di Reina ...

Calciomercato Serie A - valzer di portieri : ecco i ribaltoni - le ultime su Genoa - Fiorentina - Samp - Udinese e Bologna : Calciomercato Serie A – Calciomercato di Serie A sempre più caldo, incredibile valzer di portieri. La prima mosse è quella del Genoa che ha trovato l’accordo definitivo con Federico Marchetti, sarà l’ex Lazio il sostituto di Perin, pronto al matrimonio con la Juventus. Il Parma sta per chiudere per Viviano, obiettivo in comune per Fiorentina e Sampdoria, si tratta del polacco della Roma Skorupski. Secondo la ‘Gazzetta ...

Calciomercato Milan - valzer in porta : Donnarumma è out : MilanO - Il mercato internazionale dei portieri rischia di escludere, dal gran ballo, Gigio Donnarumma . Le big europee, che fino a pochi giorni fa sembravano interessati al portiere del Milan , hanno ...