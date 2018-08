Calabria | Aieta | Pd | | dati Svimez confermano direzione giusta

Calabria - arrestato il sindaco di Aieta : “Appalti truccati. Redigeva bandi ad hoc” : È accusato di aver redatto bandi di gara ad hoc. Per questo motivo Gennaro Marsiglia, sindaco di Aieta, in provincia di Cosenza, è stato arrestato con l’accusa di concussione e turbativa di gare pubbliche. Assieme a Marsiglia sono stati arrestati Andrea Biondi, rappresentante di una cooperativa impegnata nella fornitura di servizi per l’ente comunale, e la moglie del sindaco, Chiara Benvenuto, vicepresidente e dipendente di un’altra società ...