Cagliari ko ad Istanbul contro il Fenerbahçe | ok Fiorentina e Sampdoria VIDEO

(Di mercoledì 1 agosto 2018)battuto 2-1 adalnella prima delle due amichevoli precampionato programmate in Turchia. La squadra di Maran ha saputo fronteggiare alla pari un avversario molto forte, cliente fisso delle Coppe Europee (tra poco lo aspettano i preliminari di Champions) ed imbottito di nazionali, tra cui l’ex rossoblù Mauricio Isla. Ad un certo punto della gara si è fatto sentire il gap di preparazione a favore dei turchi ma ilha avuto il merito di non mollare, rimanere in partita e riaprirla a metà della ripresa con un gol di Sau. Nei restanti minuti entrambe le contendenti sono andate al piccolo trotto, visibilmente stanche. Rimane la prova incoraggiante da parte del, in attesa del secondo match in terra turca, sabato sempre ail Trabzonspor. Finisce 2-1. GUARDA IL–> Fenerbahce-, l’ingresso in ...