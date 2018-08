Bufala o malasanità? Tutto quello che sappiamo del caso dell' ospedale di Reggio Calabria

ilgiornale

: #Ingessature col #cartone a #ReggioCalabria: è una #bufala? #salute #sanità #malasanità #infermieri - BiondinoAlessio : #Ingessature col #cartone a #ReggioCalabria: è una #bufala? #salute #sanità #malasanità #infermieri - ManuelPau_84 : Ma ci rendiamo conto?! Assenza di dottori dopo le 20:00! Pensavo fosse una bufala, non volevo crederci, ma purtropp… -

(Di mercoledì 1 agosto 2018) Ovviamente, infuria anche la polemica politica. Il parlamentare di Forza Italia Marco Siclari ha denunciato in Senato il trattamento ricevuto da cittadini che 'non solo soffrono per la malattia e l'...