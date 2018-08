Brexit | se la nuova minaccia viene da Gibilterra

Ecco la nuova Brexit - dalle banche ai cittadini i 10 punti del piano May : Il documento di 98 pagine è la base del negoziato decisivo con la Ue, che si è riservata di esaminarlo prima di esprimersi. Già emergono le prime critiche:?i banchieri della City accusano la May di danneggiare le banche britanniche. Il white paper propone un’area di libero scambio per le merci con la Ue e un’Unione doganale di fatto. Finisce la libera circolazione delle persone ma Londra vuole restare aperta a businessmen, studenti e lavoratori ...

Brexit - nuova sconfitta per la May alla Camera Alta del Parlamento