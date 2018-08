Brevi note sulle diseguaglianze

Brevi note sulla felicità : In una delle scene più struggenti di 8 e ½, il protagonista Guido Anselmi si reca a trovare un cardinale, cercando di alleviare il senso di infelicità che lo opprime. Guido, interpretato da Marcello Mastroianni, è un evidente autoritratto dello stesso Fellini: un regista in crisi esistenziale la cui educazione è radicata in una religione dalla quale vorrebbe risposte che risolvano il proprio malessere.Appena ...