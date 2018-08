huffingtonpost

: New post in Lega Nord News: Boschi: «Martina? Guida il Pd perché era il vicesegretario» - mbwManzoni : New post in Lega Nord News: Boschi: «Martina? Guida il Pd perché era il vicesegretario» - LegacoopPeS : RT @boschi_vivi: ??sabato #4agosto #Infoday - Alla scoperta dei Boschi Vivi di Martina d'Olba! Scopri di più su: - AlfAnnunziata : RT @HuffPostItalia: Boschi: 'Martina guida perché era vicesegretario. Congresso il prima possibile' -

(Di mercoledì 1 agosto 2018) "il partito perché era il", ma il Partito Democratico ha "bisogno delil". Così Maria Elena, intervistata dal Corriere della Sera, si esprime sull'attuale crisi di leadership e di consenso del suo partito. Per l'ex ministro per le Riforme Costituzionali la strada da percorrere è una sola:"Ilè l'unico modo per rilanciare il Pd e soprattutto per chiarire quale è la visione del partito. Una volta che si sceglieranno la linea e i leader dovranno finire tutte le divisioni. È l'unico modo per essere credibili. Perché noi l'opposizione non la dobbiamo fare a Renzi e Gentiloni ma a Di Maio e Salvini".Laha parlato anche dell'alleanza gialloverde tra M5S e Lega, che a suo dire potrebbe essere messa a dura prova nei prossimi mesi:"Sono in luna di miele con il Paese. ...