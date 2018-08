Borsa | il Ftse Mib rialza la testa a luglio | Leonardo vola | la Juve corre

Borsa - Milano chiude in flessione : Ftse Mib a -0 - 41% : Piazza Affari chiude in calo. Il Ftse Mib cede lo 0,41% a 21.794 punti. In negativo anche le altre Borse europee: Francoforte cede lo 0,98% con il Dax a 12.561 punti, Parigi lascia lo 0,35% con il Cac ...

Borsa italiana sotto pressione con spread e tensioni governo. FTSE MIB -1 - 01% : Lo spread BTP-Bund torna sotto pressione in scia alla crisi tra M5S/Lega e il ministro dell'economia Tria*. Lo spread sfiora i 239 bp, 217 ieri in chiusura, per poi ripiegare in area 225. Mercati ...

Borsa italiana in ascesa con utility e TIM. FTSE MIB +0 - 52% : L'Economia del Corriere della Sera scrive che il cda del 24 luglio chiamato ad approvare i dati del primo semestre potrebbe anche prendere decisioni importanti sulla rete: si ipotizza la vendita di ...

Borsa - Milano chiude in rialzo : Ftse Mib +0 - 38% : Chiusura in territorio positivo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib ha guadagnato lo 0,38% a 21.790 punti, mentre il Ftse All Share è salito dello 0,41% a quota 23.992 punti.

Borsa - Piazza Affari chiude in lieve rialzo : Ftse Mib a +0 - 05% : Chiusura in territorio positivo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib ha guadagnato lo 0,05% a 21.925 punti, mentre il Ftse All Share è salito dello 0,13% a quota 24.142 punti.

Borsa - Milano chiude in netto rialzo : Ftse Mib +1 - 05% : Chiusura in netto rialzo per la Borsa di Milano: il Ftse Mib termina a +1,05% a 21.914,29 punti. L'indiscrezione secondo cui i dazi sul comparto auto potrebbero essere eliminati sia dagli Usa che ...

Borsa - Piazza Affari chiude in rialzo : Ftse Mib +1 - 57% : Chiusura in territorio positivo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib ha guadagnato l'1,57% a 21.764 punti, mentre il Ftse All Share è salito dell'1,47% a quota 23.965 punti. In ...

Borsa : Europa positiva con l'accordo tedesco a meta' seduta - Ftse Mib +1 - 65% : ...la notizia arrivata dalla Germania che la cancelliera tedesca Angela Merkel e il leader della Csu e ministro degli interni Horst Seehofer hanno raggiunto un accordo di compromesso sulla politica ...

Borsa Italiana : migliori e peggiori azioni sul Ftse Mib nel primo semestre 2018 : Le due grandi variabili che hanno determinato l' andamento di Borsa Italia nei primi sei mesi del 2018 sono state: la guerra commerciale tra Usa e Cina/Europa, da un lato, e la tensione politica in ...

Borsa - Piazza Affari apre in netto calo : Ftse Mib a -1 - 28% : Apertura in territorio negativo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib lascia sul terreno l'1,28% a 21.349 punti, mentre il Ftse All Share arretra dell'1,35% a quota 23.504 punti. A ...

Borsa - Piazza Affari chiude in negativo : Ftse Mib -0 - 58% : Chiusura in territorio negativo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib ha ceduto lo 0,58% a 21.432 punti, mentre il Ftse All Share ha lasciato sul terreno lo 0,55% a quota 23.616 ...

Borsa - Milano apre in calo : Ftse Mib -0 - 72% a 21.730 punti : Avvio di seduta negativo per Piazza Affari. Il Ftse Mib apre la settimana delle contrattazioni in calo dello 0,72% a quota 21.730 punti. In rialzo lo spread: il differenziale tra i titoli di Stato ...

Borsa : Milano allarga perdite - Ftse Mib -2 - 14% : Milano, 21 giu. (AdnKronos) - allarga le perdite Piazza Affari con l'indice Ftse Mib che alle 16.45 cede il 2,14% a 21.649 punti, mentre l'All Share lascia sul terreno l'1,99%. Anche nel resto dell'Europa peggiora l'andamento delle Borse: Francoforte -1,64%, Parigi -1,18%, Londra -0,96%.

Borsa - Milano apre in positivo : Ftse Mib in rialzo dello 0 - 87% : Apertura in rialzo per Piazza Affari, con l'indice Ftse Mib in crescita dello 0,87% a 22.276 punti. Bene anche le altre principali Borse europee: a Londra il Ftse 100 guadagna lo 0,83%, a Francoforte ...