Borsa giù con i dazi e la Fed

Borsa : Milano giù con Enel e Generali : ANSA, - Milano, 1 AGO - Piazza Affari cambia rotta e gira in calo dopo un avvio in lieve rialzo , Ftse Mib -0,15%, , frenata da Enel , -2,83%, e Generali , -0,89%, dopo la trimestrale, mentre Fca , -0,...

Borsa : Europa debole - a Milano in evidenza Mediaset - +2 - 7% - - giu' le banche : Nei prossimi giorni, inoltre, la Banca centrale del Giappone, la Federal Reserve e la Banca centrale inglese daranno le indicazioni di politica monetaria. Milano cede lo 0,3%, Parigi lo 0,29% e ...

Guardie giurate sul piede di guerra : 'Visite mediche troppo costose e le aziende non rimBorsano' : Guardie giurate sul piede di guerra. Il motivo? La visita medica biennale per il rinnovo del porto d'armi. Fino all'anno scorso la procedura costava complessivamente circa 50 euro. Con la nuova ...

Addio a Marchionne - Fca giù in Borsa : Nel giorno della morte di Sergio Marchionne , il titolo Fca è crollato in Borsa . L'Addio al manager è terminato ieri in Piazza Affari con una perdita del 15,5% a 13,99 euro. A pesare, nonostante l'...

Fca taglia stime ricavi e giù in Borsa : 13.45 La Fca ha rivisto al ribasso le stime per la fine dell'anno relative a ricavi netti ed ebit adjusted. Per il 2018 si aspetta ricavi netti tra 115e 118mld un ebit adjusted tra 7,4 e 8 mld con un utile netto adjusted confermato pari a 5 mld.La liquidità netta industriale è attesa sui 3 mld contro una precedente stima di circa 4 miliardi di euro. Crollo di Fca in Borsa dopo i dati dei conti.Il titolo è scivolato a -4,5% ed è stato sospeso ...

Fca in Borsa - i titoli della Galassia in recupero/ A Piazza Affari conta anche il giudizio di S&P : Fca in Borsa, i titoli della Galassia Agnelli, come Fca, Ferrari, Exor e Cnh Industrial, tentano il recupero a Piazza Affari. Il giudizio di Standard & Poor's(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 10:52:00 GMT)

Fca : lascia Altavilla - al suo posto Manley Titolo giù anche alla Borsa di New York : Classe 1963, considerato il «ministro degli Esteri» del gruppo, era in corsa per la successione a Marchionne

Marchionne - coma irreversibile. Fca - i titoli giù in Borsa : Sergio Marchionne è in coma irreversibile e non tornerà alla guida di Fca. Le sue condizioni si sono improvvisamente aggravate nei giorni scorsi, tanto da accelerare il processo di...