Bonus assunzioni under 35 | è stato esteso fino al 2020

Decreto Dignità - Bonus assunzioni e voucher : ecco le novità introdotte : Continua il percorso del Decreto Dignità verso l’approvazione e l’entrata in vigore. Le commissioni finanze e lavoro hanno approvato alcune modifiche agli emendamenti al Decreto n.87. E così arriva oggi in Aula alla Camera, pronta ad avviare l’esame generale del provvedimento (ecco il testo). Il voto finale è atteso per il 2 agosto. Come si legge infatti sul sito web della Camera dei deputati: “Oggi in Aula la discussione sulle linee generali ...

Di Maio : "Bonus assunzioni per i contratti stabili" : Il bonus assunzioni è il prossimo obiettivo del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Luigi Di Maio, ribattezzato da Renzi "ministro della disoccupazione" dopo il varo del Decreto dignità: "saranno trecento milioni di euro all'anno e gli imprenditori che assumono avranno un incentivo: stiamo parlando anche del 10% del costo del lavoro" dice Di Maio che aggiunge "nella legge di bilancio ce ne metteremo molti di più". Il bonus ...

Decerto dignità - confermato il Bonus per le assunzioni degli under 35 : Confermati fino al 2020 gli incentivi triennali per l'assunzione con contratto a tutele crescenti degli under 35,

Lavoro - come funzionerà il Bonus assunzioni voluto da Di Maio : Il ministro dello Sviluppo ha preannunciato risorse per almeno 300 milioni all'anno dirette alla stabilizzazione dei contratti

Luigi Di Maio : 300 milioni all'anno per Bonus assunzioni : Teleborsa, - "Stiamo valutando il bonus e quantificando quanto sarà l'incentivo per chi assume a tempo indeterminato. Ci sono 300 milioni di euro l'anno". Così il Ministro del Lavoro e dello Sviluppo ...

Bonus di 300 milioni per le assunzioni - ok a un emendamento Pd sulle indennità. Il dl Dignità avanza (a rilento) : Un taglio del "10% del costo del lavoro" che dovrebbe valere circa "300 milioni di euro l'anno" (stima in verità alquanto ottimistica): è il Bonus assunzioni in arrivo con il decreto dignità come annunciato dal vicepremier Luigi Di Maio, nel giorno in cui si registra in Parlamento, dopo giorni di scontro acceso, una concessione al Pd, che porta a casa l'aumento delle indennità di licenziamento in sede di ...

Il Bonus assunzioni funziona. E le imprese non licenziano : Vedrete, dicevano i “profeti di sventura”, ci sarà un'ondata di licenziamenti. Finito il triennio di incentivi alle assunzioni introdotti dal governo Renzi, chi ha ottenuto un lavoro verrà comodamente rispedito a casa. Vedrete, ed era tutta un'attesa di scenari apocalittici con orde di disoccupati.