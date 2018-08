Bonucci | che taglio sull' ingaggio | da 8 milioni a 5 5 a stagione

Ossessione Champions e doppio regista : ecco perché la Juve riprende Bonucci : E' opinione diffusa che in quel ruolo specifico, lo Juventino di ritorno sia tra i migliori al mondo. Dunque, se torna, significa che Allegri ha in mente una squadra che, come da precedenti, sappia ...

Bonucci - tutto pronto per il ritorno : ma che numero prenderà? : TORINO - Tra poche ore si concretizzerà il clamoroso ritorno di Leonardo Bonucci alla Juventus che aveva ufficializzato la cessione al Milan il 14 luglio 2017 . La parentesi rossonera del difensore va ...

Higuain dice sì al Milan. Scambio anche tra Bonucci e Caldara : Accordo tra Higuain e il Milan per il passaggio dell'attaccante argentino in rossonero. L'accordo è stato trovato su una base di 18 milioni di euro, più il riscatto a 36. E le due società hanno ...

Higuain dice sì al Milan : si sblocca anche lo scambio Bonucci-Caldara : La Juventus ha piazzato il colpo del secolo con l'acquisto di Cristiano Ronaldo ed ora sta pure per imbastire lo scambio del secolo con il Milan. Gonzalo Higuain, infatti, ha detto sì ai rossoneri dopo il lungo vertice di mercato durato fino alle 3 di notte tra Leonardo, direttore dell'area tecnica del Milan, e l'entourage del giocatore guidato dal fratello-agente Nicholas. La dirigenza del Diavolo ha convinto il Pipita a trasferirsi in prestito ...

Higuain dice sì al Milan È fatta anche per lo scambio tra Bonucci e Caldara : Accordo trovato tra i rossoneri e il calciatore dopo un lungo summit. Intesa anche con la società bianconera per 18 milioni più un riscatto a 36

Bonucci ALLA JUVENTUS - HIGUAIN TRA MILAN E CHELSEA/ Summit tra il fratello del "Pipita" e dirigenza bianconera : BONUCCI ALLA JUVENTUS e HIGUAIN tra Chelse e MILAN: situazione di stallo per i due affari. Il difensore e l'attaccante rischiano di restare dove sono.(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 16:06:00 GMT)

Calciomercato Juventus : Bonucci-Caldara - salta tutto? Possibile beffa Chelsea per il Milan : La trattativa tra Juventus e Milan per Bonucci e Caldara continua a tenere banco ma potrebbero esserci delle novità importanti che farebbero cambiare gli scenari. La sensazione è quella di essere arrivati ormai all’epilogo o quasi della telenovela che sta facendo discutere i tifosi negli ultimi giorni: la chiave è rappresentata dal Chelsea che sembra aver spostato il proprio interesse da Daniele ...

Juventus - il Chelsea vuole Caldara e dice 'ni' a Higuain. Milan e Bonucci alla finestra : TORINO - Ancora un'estenuante giornata di trattative e di ipotesi che si allineano sul tavolo, senza trovare la combinazione risolutiva. E così dopo che l'amministratore delegato del Chelsea Marina ...

Illusione e delusione : ecco perché Bonucci lascerà il Milan : News Milan, Bonucci verso l'addio: i motivi della scelta Oggi la Gazzetta dello Sport spiega nel dettaglio perché Bonucci ha deciso di lasciare il Milan in questa vorticosa estate, tra giudizi dell'...

Milan - Bonucci preme per dire addio ai rossoneri : ecco i motivi che hanno scatenato i malumori di Leo : Promesse non mantenute e la voglia di tornare subito al top i motivi principali, Bonucci non vede l’ora di vestirsi di nuovo di bianconero L’avventura di Bonucci al Milan è ormai arrivata ai titoli di coda, il capitano rossonero ha espresso la volontà di tornare alla Juventus, parlando direttamente con Gattuso prima e Leonardo poi. AFP/LaPresse Il club di proprietà del Fondo Elliott però non vuole svendere il proprio difensore, ...

Juve - Milan e Chelsea Triangolo per Higuain ma a ballare è Bonucci : Un weekend sportivo in Costa Azzurra è quello che serve per sbrogliare la più complessa matassa di calciomercato dell'anno. Protagonisti da una parte il ds della Juventus, Fabio Paratici; dall'altra ...

Vertice Milan-Juve per Bonucci. Il Chelsea pensa a Caldara : ROMA - Leonardo non ha voluto, e potuto, illudere nessuno. ''Sarà un mercato senza botti' ha detto il nuovo direttore dell'area tecnica del Milan. Che qualcosa dovrà inventarsi per esaudire le ...

Bonucci - Juventus e Milan trattano/ Ultime notizie : ds bianconero Paratici incontra anche l'agente di Caldara : Bonucci torna alla Juventus? Trattativa in corso con il Milan: le Ultime notizie e gli aggiornamenti. Incontro tra il direttore sportivo Paratici e l'agente Lucci, c'è il nodo Caldara(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 18:37:00 GMT)

Juventus-Milan : terminato il summit per Bonucci. E su Caldara spunta il Chelsea : MILANO - Prosegue la trattativa fra Milan e Juventus , avviata qualche giorno fa per il ritorno in bianconero di Leonardo Bonucci . Si studiano le possibili soluzioni, con il Milan che prova a ...