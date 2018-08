Bonelli annuncia la serie tv tratta da Dylan Dog

wired

: Lo sentite? L'atomica è stata sganciata. Il sogno migliore, la scelta più giusta. - LucaCris95 : Lo sentite? L'atomica è stata sganciata. Il sogno migliore, la scelta più giusta. - kbarbiex : RT @badtvit: #DylanDog: #Bonelli annuncia la produzione di una serie live-action! - AIexDeI : RT @badtvit: #DylanDog: #Bonelli annuncia la produzione di una serie live-action! -

(Di mercoledì 1 agosto 2018) I fumetti della SergioEditore, casa editrice italiana che vanta titoli di culto come Tex, Zagor e Martin Mystère, sono distribuiti in 35 paesi nel mondo. Ma il suo personaggio più famoso è probabilmenteDog (di cui in questi giorni è uscito un albo a firma di Dario Argento): proprio dall’investigatore del mistero l’editore vuole inaugurare le sue produzioni televisive. È statoto in queste ore, infatti, che laha intenzione di produrre unatv di lingua ingleseda questo fumetto. L’obiettivo, col tempo, è quello poi di trarre altri adattamenti seriali anche per gli altri suoi fumetti. A occuparsene sarà una divisione appositamente creata, laEntertainment, che guiderà in prima linea le versioni dei propri titoli, dopo le passate insoddisfazioni come con il film del 2011Dog: Dead of Night, che non ha convinto né ...