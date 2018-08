Bocciato Foa per la Rai si apre una crisi senza precedenti | gli scenari

Presidenza Rai - Foa Bocciato. Lega : "dispiace asse Pd-FI". Gli azzurri : "M5s e Lega violano la volontà popolare" : 11.40 - Nessun "asse tra Pd e Fi sulla Rai, l'unico asse di cui siamo profondamente rammaricati è quello che si è creato in violazione della volontà popolare, e nello specifico in violazione dello spirito della legge sulla Rai, tra Lega e M5S": Forza Italia respinge al mittente, cioè la Lega, l'accusa di essersi schierata a fianco dei Dem per affossare la candidatura di Marcello Foa alla Presidenza della Rai come spiegano in una nota le ...

Rai : Foa Bocciato dalla Vigilanza – Dichiarazioni : Marcello Foa Nessun accordo last minute. Come si prevedeva, la nomina di Marcello Foa come Presidente della Rai è stata bocciata dalla Commissione di Vigilanza. Hanno votato 23 componenti della commissione: i voti favorevoli sono stati 22 (sotto il previsto quorum di 27 su 40), una scheda bianca. Non hanno partecipato al voto, pur essendo presenti nell’aula di Palazzo San Macuto, i parlamentari di Forza Italia (fatta eccezione per il ...

Nomine Rai - Bocciato Marcello Foa : Niente presidenza Rai per Marcello Foa. Lo ha stabilito la Commissione di Vigilanza sulla Rai a cui era vincolata la nomina di Marcello Foa, proposta dal ministro dell’Economia Giovanni Tria e sostenuta dal governo gialloverde. Per ottenere la presidenza il giornalista milanese avrebbe dovuto raggiungere 27 voti favorevoli su 40, cioè i due terzi, come previsto dalla legge. I pareri positivi sono stati invece 22. Pd, Leu e Fi, presenti, ...

Rai - Foa Bocciato in Commissione. Paragone : “Il patto del Nazareno tiene sulle tv”. Gasparri : “Governo cambi candidato” : “Volevamo la Rai del cambiamento e l’opposizione ha detto no. Evidentemente il ‘patto del Nazareno’ tiene sulle televisioni” Così il capogruppo M5s in Vigilanza Rai, Gianluigi Paragone commenta a caldo la bocciatura da parte della Commissione di Marcello Foa quale nuovo Presidente della Rai, così come indicato dal governo. Per Paragone ora Foa: “Non si deve dimettere, Foa deve come consigliere anziano ...

