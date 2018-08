BMX | Europei 2018 | i convocati dell’Italia Giacomo Fantoni la punta | assente Mattia

oasport

(Di mercoledì 1 agosto 2018) Il 10 e l’11 agosto si svolgeranno glidi BMX a Glasgow (Gran Bretagna), che faranno parte degli European Championships, rassegna multisport che assegnerà i titoli continentali in diverse discipline. Sono otto gli azzurrida Davide Cassani, su indicazione del CT Francesco Gargaglia. La nazionale italiana, per preparare al meglio questo apmento, farà uno stage di allenamento a Verona il 6 agosto. L’obiettivo per i nostri portacolori sarà quello di continuare il percorso di crescita e provare ad arrivare il più vicino possibile alla finale. Lasarà il campione italiano, che ha partecipato anche ai Mondiali di Baku, pur uscendo subito nelle batterie.inveceFurlan, che era stato selezionato per la rassegna iridata. Presenti anche tanti giovani, con tre atleti di 20 anni, Nicolò Bonini, Martti Sciortino e Michele Tomizioli, e il ...