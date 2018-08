Biotestamento | via libera del Consiglio di Stato

gqitalia

(Di mercoledì 1 agosto 2018) Semaforo verde deldial. In Italia la legge – primo firmatario il pentastellato Matteo Mantero – è stata varata in via definitiva al Senato lo scorso dicembre. Il testamento biologico, o, è un documento legale redatto dalla persona per specificare in anticipo i trattamenti sanitari da intraprendere nel caso di una propria eventuale impossibilità a comunicare direttamente a causa di malattia o incapacità ed è definito dalla legge Dat (Dichiarazione anticipata di trattamento). Il ministro della Salute, Giulia Grillo (M5S), aveva sottoposto alcuni quesiti aldie ha ringraziato per il parere espresso “in tempi brevissimi” i giudici amministrativi che scrivono: “Ciascun individuo, nel pieno possesso delle proprie facoltà mentali può decidere ora per allora su eventuali trattamenti sanitari che ...