Bimba salvata a Firenze | in Brasile non aveva speranze

Bimba di 7 anni cade in acqua e rischia di annegare : salvata da un pescatore : La piccola si trovava con la famiglia quando è caduta in acqua a Barricata nel Delta del Po. A salvarla è stato un pescatore.Continua a leggere

Bimba di tre anni bloccata in casa - salvata dai vigili : BOLZANO. E' rimasta bloccata in casa da sola e, non riuscendo ad aprire la porta di casa, si è messa a piangere disperata. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco con l'autoscala per recuperarla. E'...

Vicenza - Bimba nasce in ambulanza con il cordone ombelicale che la strangola : salvata dall’infermiera : Una bimba è nata a Vicenza, all'interno di una ambulanza, con il cordone ombelicale intorno al collo che rischiava di strangolarla: a salvarle la vita è stata un'infermiera che è riuscita a evitare il peggio intervenendo prontamente. La neonata è ora ricoverata in terapia intensiva all'ospedale San Bortolo.Continua a leggere

Siena - Bimba di 3 anni cade in un pozzo : salvata da un passante : Siena, bimba di 3 anni cade in un pozzo: salvata da un passante “Non ci ho pensato nemmeno un attimo”, ha detto Luca Noli, elettricista, che si è calato per 7 metri e ha tirato fuori dalla cavità la bambina e sua madre Continua a leggere L'articolo Siena, bimba di 3 anni cade in un pozzo: salvata da un passante proviene da NewsGo.

Bimba salvata dal pozzo - il suo angelo : "Non ci ho pensato un attimo" : San Quirico d'Orcia , Siena, , 24 giugno 2018 - «Non ci ho pensato nemmeno un secondo, mi sono tolto le scarpe e mi sono buttato nel pozzo ». Parla così Luca Noli , l'uomo che questo pomeriggio ha ...

SAN GIOVANNI - SPAGO ATTORNO AL COLLO PER Bimba DI 3 ANNI/ Roma - salvata da vicina di casa : gioco finito male? : San GIOVANNI, BIMBA di 3 ANNI con SPAGO ATTORNO al COLLO. Roma, bambina egiziana in coma e in fin di vita. E' accaduto nella serata di venerdì, la piccola è figlia di genitori egiziani(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 23:37:00 GMT)