Bilancio oltre le attese per BNP Paribas. Ma il titolo non reagisce : La divisione dei servizi finanziari internazionali salva i conti di BNP Paribas , che riesce a superare le stime degli analisti nonostante la perdurante crisi della divisione relativa ai servizi ...

Forte terremoto in Indonesia - stato di emergenza : oltre 120 repliche - si aggrava il Bilancio delle vittime : 1/4 ...

Tria avverte : 'Programma nei limiti del Bilancio'. Salvini : 'Andremo oltre numeri Ue' : Il G20 ''e' stata un'occasione per spiegare le intenzioni del governo italiano, e l'accoglienza e' stata ''sempre molto positiva ''. Lo afferma il ministro dell'economia, Giovanni Tria, a margine dei ...

Maltempo Giappone - Bilancio sale a 134 morti e oltre 50 dispersi : Maltempo Giappone, bilancio sale a 134 morti e oltre 50 dispersi Continua a leggere L'articolo Maltempo Giappone, bilancio sale a 134 morti e oltre 50 dispersi proviene da NewsGo.

Si aggrava il Bilancio delle vittime per il maltempo in Giappone : oltre 100 morti : Sale di ora in ora il numero delle vittime per le alluvioni in Giappone. Secondo l'agenzia Meteoreologica Giapponese infatti ci sarebbero almeno 100 morti. Il portavoce del governo Giapponese Yoshihide Suga ha confermato che 87 persone sono morte, mentre altre tredici non davano segni di vita al momento del ritrovamento. Altre 68 persone, ha aggiunto, risultano ancora disperse. Il bilancio delle vittime è stato ulteriormente rivisto al ...

Terremoto in Giappone - vicino Osaka : si aggrava il Bilancio - oltre 200 feriti [FOTO e MAPPE] : 1/6 ...

Salone dell’auto di Parco Valentino - il Bilancio è di oltre 600 mila visitatori : Il bilancio della quarta edizione del Salone dell’auto di Torino Parco Valentino parla chiaro: a visitare la kermesse, durante i giorni di apertura, sono state oltre 600 mila persone. Per non parlare del coinvolgimento della città stessa, con le sue strade e le sue piazze a fare da cornice alle varie manifestazioni, ma soprattutto alle 2.000 supercar presenti per l’occasione. L’edizione numero cinque andrà in scena più tardi ...