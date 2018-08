Berrettini non si ferma | nei quarti anche a Kitzbuhel

Berrettini non si ferma : è nei quarti di finale anche a Kitzbuhel : Batosta storica invece per Serena Williams: a San Josè l'ex numero 1 del mondo, oggi è 26, e finalista due settimane fa a Wimbledon, è stata eliminata al primo turno dall'inglese Johanna Konta, n.48 ...

Tennis : Berrettini non si ferma - battuto Simon all'esordio a Kitzbuhel : L'ex numero 1 del mondo, ora 832 Atp, ha dovuto lottare per avere la meglio, in rimonta, su Mackenzie McDonald, numero 80 Atp, battuto per 3-6, 6-4, 7-5. Murray - che sembra aver finalmente risolto i ...

Tennis - Berrettini non si ferma più : passa il turno a Kitzbuhel : Tennis, Berrettini prosegue nel suo ottimo momento di forma dopo la vittoria nel torneo di Gstaad Tennis, Berrettini non intende fermarsi, il momento d’oro del Tennista italiano continua. Dopo il primo torneo Atp vinto in carriera nella scorsa settimana a Gstaad, Berrettini è volato a Kitzbuhel, dove al primo turno ha superato il francese Simon (testa di serie numero 5). Adesso il nostro Tennista affronterà Albot al secondo turno, un ...

Santopadre : 'Berrettini ora non deve avere fretta' : Solo a inizio anno si è affacciato al circuito Atp, un mondo completamente diverso da quello cui era abituato. Sono contrario alla voglia esasperata di andare oltre. Bisogna rispettare la crescita ...

Tennis - ATP Gstaad 2018 : Matteo Berrettini non si ferma più! Prima finale della carriera : Continua il momento magico del Tennis italiano maschile. Dopo le vittorie nella scorsa settimana di Fabio Fognini e Marco Cecchinato, domani ci proverà Matteo Berrettini nel torneo ATP di Gstaad. Si tratta della Prima finale della carriera per il Tennista romano, che ha sconfitto in semifinale l’estone Jurgen Zopp, numero 107 del mondo, in due set co il punteggio di 6-4 7-6 dopo un’ora e venti minuti di gioco. Un’altra ...

Wimbledon 2018 : Matteo Berrettini non si ripete e viene sconfitto in tre set da Gilles Simon : Si ferma al secondo turno il cammino di Matteo Berrettini. Dopo la fantastica vittoria in rimonta all’esordio contro Jack Sock, il tennista romano non riesce a ripetersi contro il francese Gilles Simon, numero 53 del mondo, che si è imposto in tre set con il punteggio di 6-3 7-6 6-2 dopo due ore di gioco. Inizio di partita molto equilibrato e Berrettini ha una grande occasione nel quinto game del primo set. Il romano ha cinque palle break ...

WIMBLEDON - Djokovic non suda nemmeno - fantastico Berrettini : A dire il vero il test odierno non può considerarsi troppo indicativo, visto che l'ex numero uno al mondo ha impiegato appena un'ora e trentasei minuti per regolare l'americano Tennys Sandgren sul ...

Tennis - ora l’Italia può sognare in Coppa Davis. Cecchinato e Berrettini pronti ad affiancare Fognini. In attesa di Sonego e non solo : Si è chiuso un Roland Garros che resterà nella storia del Tennis maschile italiano. La semifinale raggiunta dopo 40 anni da Marco Cecchinato era un traguardo impensabile ad inizio torneo ed invece il sicliano ha stupito tutti e si è regalato due settimane da sogno. Non c’è stata solo la leggendaria prestazione del palermitano, ma bisogna ricordare anche gli ottavi di finale raggiunti da Fabio Fognini con sconfitta solo al quinto set contro Marin ...