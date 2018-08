Berlusconi | ' Il centrodestra non è finito | esisterà sempre'

Berlusconi dopo lo scontro su Foa : "Il centrodestra non è finito" : "Il centrodestra esiste e per quanto mi riguarda esisterà sempre". Poche ore dopo lo scontro con Matteo Salvini sulla nomina dei vertici della Rai, Silvio Berlusconi parla apertamente del rapporto con Matteo Salvini e del futuro dell'alleanza di centrodestra. "Su Marcello Foa i nostri gruppi parlamentari hanno posto una importante questione di metodo che ho condiviso - spiega il Cavaliere in una intervista all'Huffington Post - ma nessuno ha ...

Scontro Berlusconi-Salvini. Su Foa in Rai si spacca il centrodestra : Ripartire da zero, nessun giochetto e per la presidenza della Vigilanza Rai si cerchi un nome nuovo. Silvio Berlusconi detta le regole e dopo il duro braccio di ferro, Matteo Salvini diventa ...

Su Foa il centrodestra si spacca - Berlusconi dice no a Salvini : Roma, 1 ago., askanews, - Tutte le contraddizioni del centrodestra, mezzo al governo e mezzo all'opposizione, esplodono sulle nomine Rai. Matteo Salvini tiene il punto sull'indicazione di Marcello Foa ...

Su Foa è rottura nel centrodestra. Berlusconi : «Fi non lo rivoterà». Salvini : «Hanno scelto il Pd» : Silvio Berlusconi prende duramente posizione contro Salvini in riferimento alla possibile di una riproposizione del nome di Marcello Foa come presidente della Rai: «È stato appurato...

Rai - il nome di Foa divide il centrodestra. Berlusconi chiude : “Non lo voteremo”. L’ira di Salvini : “Forza Italia sta con il Pd” : Non l’hanno votato oggi, non lo faranno né domani né mai. Silvio Berlusconi chiude definitivamente le porte a Marcello Foa come presidente della Rai scatenando le ire di Matteo Salvini, che accusa Forza Italia di stare con il Pd “come anche sui vitalizi e per altro ancora”. Non è stata affatto risolutiva la visita del vice-premier e ministro dell’Interno al San Raffaele, dove il leader di Fi è ricoverato per ...

Sondaggi politici elettorali/ Centrodestra supera 40% ma Lega-M5s fanno meglio : lieve crescita per Berlusconi : Sondaggi elettorali politici, ultime notizie e intenzioni di voto: governo M5s-Lega vola nei consensi, Pd scivola al 17,4%, male Berlusconi. Potere al Popolo quasi raggiunge LeU(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 12:17:00 GMT)

NOMINE RAI - LA FINE DEL CENTRODESTRA? Berlusconi - "NO A MARCELLO FOA"/ Ultimatum a Salvini : "Lasci M5s" : NOMINE Rai, domani voto in Cda: Meloni, "sì a MARCELLO Foa presidente". Mercoledì Commissione Vigilanza, Forza Italia verso il No: Fico, "non mi piace questa legge". Le ultime notizie(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 09:12:00 GMT)

Giorgia Meloni gela Silvio Berlusconi : 'Il centrodestra è finito' : Silvio Berlusconi non molla e sta tentando qualsiasi strada per convincere Matteo Salvini a tornare a casa e a ricostruire il centrodestra. Ma secondo Giorgia Meloni, come riporta Repubblica, quella ...

Centrodestra : Carfagna - Berlusconi tratteggia futuro - sola rabbia non basta : Roma, 15 lug. (AdnKronos) – ‘Fermezza contro l’immigrazione clandestina senza venire meno all’umanità e alla compassione, attenzione ai diritti dei lavoratori senza che questa significhi costringere le imprese a chiudere per l’eccessiva pressione fiscale, capacità di ascoltare le paure e le esigenze del popolo italiano senza per questo scadere nel populismo e restare imbrigliati in una campagna elettorale ...

Centrodestra - Forza Italia : "Contraddizioni tra Lega e M5s"/ Tajani : "Salvini - torna a casa" - Berlusconi... : Centrodestra, Forza Italia: "Contraddizioni tra Lega e 5 Stelle". Gli azzurri invitano Matteo Salvini "a tornare a casa": il commento di Antonio Tajani(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 13:03:00 GMT)

Berlusconi : 'Il centrodestra vince ma nessuno è autosufficiente' : ... senza un chiaro riferimento di partito, espressione piuttosto di quella società civile che fatica a riconoscersi nell'offerta politica tradizionale'. 'Questo fenomeno, molto forte sul piano locale, ...