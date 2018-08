Berlusconi | Foa non può essere riproposto | Fi non lo voterà

Silvio Berlusconi affonda Marcello Foa - Matteo Salvini furioso : 'Ha scelto di stare col Pd' : Ufficiale, o quasi: il centrodestra non esiste più , 'ucciso' da Marcello Foa . O meglio, dalla sua nomina alla presidenza della Rai che Silvio Berlusconi non ha digerito. Dopo le trattative delle ...

Rai - Berlusconi : "Se ripropongono Foa non lo voteremo" | Di Maio : "Intesa o altro nome" : Bocciato il nome di Foa per la presidenza della Rai in Commissione Vigilanza: i voti favorevoli sono stati 22 (sotto il previsto quorum di 27), una scheda bianca. Salvini insiste, M5s apre anche a un nuovo nome se non verrà raggiunta l'intesa con le minoranze su Foa

Rai - Berlusconi : ok scelta non votare Foa : 18.12 "La scelta dei componenti di Forza Italia della Commissione di Vigilanza, di non votare l'indicazione di Marcello Foa alla Presidenza della Rai è stata assunta dai nostri gruppi parlamentari. Io ne ho preso atto e l'ho naturalmente condivisa".Così il leader FI,Berlusconi "Il servizio pubblico, per essere tale, non può essere espressione unilaterale di una maggioranza,qualunque essa sia", afferma. E precisa che una "eventuale ...

Rai - bocciato Foa. Di Maio : “La Lega mi aveva detto che Berlusconi era d’accordo”. Proteste dei senatori di FI : “Se in queste ore la forza politica con cui abbiamo sottoscritto il contratto di governo mi dice che il leader di un’altra forza politica è d’accordo su quel nome, ma i parlamentari esprimono un voto discorde dalla volontà dl leader, credo che questo rappresenti per noi un’attenuante”. Queste le parole espresse a sorpresa dal vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio, in commissione Affari pubblici al Senato. ...

Matteo Salvini incontra Silvio Berlusconi in ospedale : conferma Marcello Foa - i dubbi su Forza Italia : Su Foa, ha aggiunto: 'È una persona apprezzata e stimata in Italia e nel mondo, una persona libera . Nessuno ha paura di una persona libera, tranne il Pd. Conto che Foa abbia il sostegno di tutto il ...

Salvini non cede su Foa : "Con Berlusconi incontro cordiale ma FI decida" : Che farà Marcello Foa dopo la bocciatura come presidente della Rai rimediata in Commissione di vigilanza stamattina? E cosa farà Matteo Salvini che tanto si era speso per questa nomina: opterà per un nuovo nome (magari quello di Giampaolo Rossi caldeggiato da Giorgia Meloni) ricucendo così anche lo strappo con Forza Italia (a cui Rossi non piace per nulla), oppure terrà il punto invitando Foa a non ...