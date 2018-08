Berlusconi dopo lo scontro su Foa | Il centrodestra non è finito

Silvio Berlusconi come sta? Lascia San Raffaele dopo ricovero/ Video - ultime notizie : l’ex Cav non commenta : Silvio Berlusconi ricoverato in ospedale a Milano: controlli di routine al San Raffaele per l'ex premier dopo l'intervento al cuore? Le ultime notizie sul leader di Forza Italia(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 17:55:00 GMT)

[L'inchiesta] "Berlusconi ha pagato Cosa Nostra per 20 anni - anche dopo le stragi. E Riina appoggiò Forza Italia" : "Nella seconda metà del '93, quando si è deciso di appoggiare Forza Italia, è venuto fuori Marcello Dell'Utri che si era preso delle garanzie nei confronti di Cosa Nostra per i suoi problemi. E quindi ...

Trattativa Stato-mafia - i giudici : “Da Berlusconi soldi a Cosa nostra tramite Dell’Utri anche da premier e dopo le stragi” : L’Italia ha avuto un presidente del consiglio che pagava Cosa nostra mentre sedeva a Palazzo Chigi. E non negli anni Cinquanta, ma almeno fino alla fine del 1994 quando la mafia aveva già mostrato il suo volto più feroce: aveva fatto a pezzi Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Paolo Borsellino, otto agenti di scorta, dieci civili, comprese due bambine. Quel presidente del consiglio si chiama Silvio Berlusconi ed elargiva denaro ai ...

Silvio Berlusconi - la decisione definitiva dopo la riabilitazione : dove si candida : Silvio Berlusconi ha intenzione di ricandidarsi per un seggio in Parlamento, ma non sarà quello italiano bensì quello europeo di Strasburgo. Da Forza Italia, scrive il Giornale, arriva netta la ...

Antonella Mosetti denuncia gli haters / Caos dopo la foto con Berlusconi : "Il mio avvocato è già a lavoro" : Antonella Mosetti denuncia gli haters dopo le accuse ricevute sotto la foto pubblicata su Instagram con Silvio Berlusconi. "Il mio avvocato è già al lavoro!"(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 19:00:00 GMT)

Sondaggi Politici/ Lega boom dopo le Elezioni al 31% : Di Maio ‘perde’ il 3% - Berlusconi il 6% : Sondaggi Politici, ultime notizie e intenzioni di voto: Lega boom al 31% dopo le Elezioni del 4 marzo scorso, Di Maio perde il 3%, Berlusconi sprofonda -6%. Male LeU, tiene il Pd(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 14:17:00 GMT)

Razzi : “Vitalizio? Prendo 2600 euro netti. Mica posso morire di fame dopo tanti anni di lavoro”. Poi l’appello a Berlusconi : “Ho preso il mio primo vitalizio mensile. È di 2600 euro netti. Quei soldi mi servono per vivere. Devo morire di fame dopo 70 anni di lavoro?”. Sono le parole pronunciate ai microfoni de La Zanzara (Radio24) dall’ex senatore di Forza Italia, Antonio Razzi, da lunedì 25 giugno protagonista dello show “Razzi vostri” con Saverio Raimondi, su Canale Nove. E aggiunge: “C’è chi dice che Prendo 4mila o 5mila ...

Berlusconi dopo le amministrative : "Ha vinto il centro-destra plurale" : Questa mattina ha esultato Matteo Salvini, ma adesso è arrivato anche il commento di Silvio Berlusconi, alleato ovunque nelle elezioni amministrative della Lega. Il Presidente di Forza Italia è partito dall'analisi del voto: "Il risultato delle elezioni amministrative, sia al primo turno che al ballottaggio di ieri, che chiude una lunga stagione elettorale cominciata il 4 marzo, conferma il successo del centro-destra già emerso nelle altre ...

Silvio Berlusconi dopo le amministrative : 'Clamorosa crisi Pd. Salvini non è autosufficiente. E Forza Italia...' : Dunque, aggiunge: 'Quello che vince è un centro-destra plurale, nel quale nessuna Forza politica è autosufficiente : ad un buon risultato della Lega si accompagna infatti un'ancora più forte ...

Silvio Berlusconi - video-messaggio dopo il giuramento del governo Lega-M5S : 'O noi o loro' : nei giorni della nascita del governo Conte ha parlato col contagocce, anche se Matteo Salvini ha assicurato di averlo sentito il giorno prima del giuramento. Questa mattina, a cose fatte, il leader di ...

GOVERNO ULTIME NOTIZIE - COTTARELLI “FIDUCIA O VOTO DOPO AGOSTO”/ Berlusconi "Centrodestra unito" ma Salvini... : ULTIME NOTIZIE GOVERNO: COTTARELLI ricerve da Mattarella incarico per GOVERNO tecnico. Data elezioni: "con la fiducia Legge di bilancio e VOTO nel 2019, altrimenti tra agosto e settembre"(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 18:37:00 GMT)

Silvio Berlusconi - il siluro al Colle dopo la telefonata con Matteo Salvini : Forza Italia non darà la fiducia a Cottarelli : Forza Italia non voterà la fiducia al governo Cottarelli. Silvio Berlusconi in una nota ha chiarito la posizione del suo partito, aggiungendo che non ha nessuna intenzione di rompere l'alleanza con ...

Berlusconi - silenzio dopo l'incontro con Conte : Silvio Berlusconi aveva già annunciato stamattina l'intenzione di Forza Italia di non votare la fiducia al Governo Conte e oggi, dopo l'incontro col Presidente del Consiglio incaricato da Mattarella, non sembra esser tornato sui propri passi. Anzi, al contrario di tutte le persone che oggi si sono presentate a Montecitorio per incontrare Conte, lui è stato l'unico ad aver preferito non rilasciare alcuna dichiarazione.I giornalisti presenti in ...