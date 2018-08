Berlusconi | Con M5S al comando soffrono lavoro e imprese Conte da Trump? Solo

Rai - Foa bocciato in commissione vigilanza : Berlusconi rompe con Salvini : Come annunciato [ App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui " Cronaca Oggi, App on Google Play ] non hanno partecipato al voto, pur essendo presenti nell'aula della ...

Alessandro Sallusti : 'Con la nomina di Marcello Foa Matteo Salvini ha deciso di rompere con Silvio Berlusconi' : 'La nomina della presidenza Rai è un inizio di rottura con Forza Italia '. Alessandro Sallusti , ospite di Agorà su Raitre , commenta il braccio di ferro tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi sulla ...

Milan - Berlusconi chiama Higuain in rossonero : “è il campione che tutti vorrebbero avere” : L’ex presidente del Milan ha commentato nel corso di un’intervista al ‘Mattino’ il probabile arrivo in rossonero di Gonzalo Higuain “Higuain è un campione che tutti vorrebbero avere, ma non sta certo a me dare valutazioni sulle scelte della nuova proprietà. Seguo il Milan solo da tifoso, e come tifoso il mio cuore è con la squadra, in qualsiasi caso“. Lo dice Silvio Berlusconi, in un’intervista a ...

Italia-Usa : Berlusconi - da Trump solo cortesia e simpatia per Conte : ... accompagnato però dalla richiesta di attenersi ad alcuni indirizzi della politica americana. Conte ha riscosso simpatia, ma non bisogna confondere la simpatia con l'autorevolezza. Nella sostanza non ...

Calcio : Berlusconi - Higuain campione che tutti vorrebero avere : Roma, 1 ago. (AdnKronos) - "Higuain è un campione che tutti vorrebbero avere, ma non sta certo a me dare valutazioni sulle scelte della nuova proprietà. Seguo il Milan solo da tifoso, e come tifoso il mio cuore è con la squadra, in qualsiasi caso". Lo dice Silvio Berlusconi, in un'intervista a 'Il M

Calcio : Berlusconi - Higuain campione che tutti vorrebero avere : Roma, 1 ago. (AdnKronos) – “Higuain è un campione che tutti vorrebbero avere, ma non sta certo a me dare valutazioni sulle scelte della nuova proprietà. Seguo il Milan solo da tifoso, e come tifoso il mio cuore è con la squadra, in qualsiasi caso”. Lo dice Silvio Berlusconi, in un’intervista a ‘Il Mattino’. L'articolo Calcio: Berlusconi, Higuain campione che tutti vorrebero avere sembra essere il primo ...

Disoccupazione : Berlusconi - solo con mio governo sotto media europea : Roma, 1 ago. (AdnKronos) – “L’ultimo governo che mantenne il livello di Disoccupazione in Italia sotto la media europea fu anche l’ultimo governo scelto dagli italiani, il nostro. Da allora, soprattutto al Sud, il dramma Disoccupazione si è aggravato sotto i governi della sinistra, e si sta aggravando ancora grazie alle politiche dei Cinquestelle. Il cosiddetto ‘decreto dignità’, pervicacemente voluto da ...

Rai - Salvini chiama Berlusconi : Telefonata tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi . Il leader della Lega, a quanto si apprende, avrebbe espresso stupore per la posizione assunta da una parte di Forza Italia sul no alla nomina di ...

Rai - Salvini chiama Berlusconi : Roma, 31 lug. (Adnkronos) – Telefonata tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi. Il leader della Lega, a quanto si apprende, avrebbe espresso stupore per la come nuovo presidente Rai. Una scelta che secondo il ministro dell’Interno accomunerebbe quella parte del partito azzurro alle posizioni del Partito democratico. Fonti della Lega descrivono però come “ottimo” il rapporto tra i due leader.L'articolo Rai, Salvini ...

Salvini sente Berlusconi : "sconcerto e stupore" per posizione di "parte di FI" su Foa : Matteo Salvini avrebbe espresso "sconcerto e stupore" per la posizione di una "parte di Forza Italia che intende schierarsi con il Pd", domani, non partecipando al voto in commissione di Vigilanza sulla nomina di Marcello Foa alla presidenza della Rai. E' quanto si apprende da fonti vicine al segretario leghista. Dopo giorni in cui il vice premier avrebbe evitato qualsiasi contatto, Salvini e Berlusconi - si riferisce - ...

A Foa per diventare presidente Rai non resta che convincere Berlusconi : Il Consiglio di amministrazione della Rai nomina a maggioranza Marcello Foa presidente dell'azienda radiotelevisiva pubblica...

Berlusconi : 'Matteo Salvini lasci il Movimento 5 Stelle o la Lega perderà elettori' : ... alla ri-nazionalizzazione di Alitalia, per non parlare della politica fiscale e di quella giudiziaria'. C'è accordo, invece, sulle politiche migratorie adottate da Salvini: 'Credo che il lassismo ...

Sondaggi politici elettorali/ Centrodestra supera 40% ma Lega-M5s fanno meglio : lieve crescita per Berlusconi : Sondaggi elettorali politici, ultime notizie e intenzioni di voto: governo M5s-Lega vola nei consensi, Pd scivola al 17,4%, male Berlusconi. Potere al Popolo quasi raggiunge LeU(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 12:17:00 GMT)

Berlusconi - l'ultimo avviso a Salvini : "Se non lascia Di Maio - gli elettori lasceranno lui" : Intervista del leader di Forza Italia a QN: "In questo governo tutti i temi, tranne l'immigrazione, sono appaltati ai...