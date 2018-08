“Benvenuto Mosè” Terzo figlio per lei che è già nonna | quanti anni ha La neomamma

caffeinamagazine

(Di mercoledì 1 agosto 2018) Accadono cose davvero incredibili… Tipo diventare di nuovo genitori dopo che si è già diventati nonni. Come? Sì, è un po’ complesso, ma questa storia è così particolare che merita di essere raccontata. La protagonista assoluta è Stella Milanesio, una donna di 55, già, che si è ritrovata al centro di un evento più unico che raro: ha dato alla luce Mosè, il suoconcepito con il marito GiovDalmasso, che dine ha 59: “In molti ci hanno fatto spesso presente che come genitori saremmo stati forse un po’ troppo anziani, e dunque era meglio se avessimo continuato a fare soltanto i nonni…”, racconta la mamma, “ma per fortuna non abbiamo ascoltato nessuno, siamo andati avanti per la nostra strada”. Ecco, dunque. Il desiderio era così forte che non si è badato ad età e rischi, e soprattutto entrambi erano ancora ...