Bayern-Psg | verso scambio Boateng-Pavard

Tris Bayern al PSG : Altra sconfitta per Gigi Buffon con la maglia del Psg: i francesi sono stati battuti 3-1, in rimonta, dal Bayern Monaco in una partita dell'International Champions Cup giocata a Klagentfurt. I ...

International Champions Cup - Bayern Monaco-Psg 3-1. GOL e HIGHLIGHTS : Gli occhi erano puntati soprattutto su Gianluigi Buffon, nuovo portiere del Psg all'esordio in gare ufficiali in occasione dell'International Champions Cup. Match positivo per Gigi, protagonista con ...

International Champions Cup : Bayern-Psg 3-1 - Buffon esce sull'1-1 al 66' : I tedeschi vincono con Javi Martinez, Renato Sanches e Joshua Zirkzee: il figlio di Weah aveva portato in vantaggio i parigini di Tuchel nel primo tempo

Bayern Monaco subito in palla - Psg annichilito in amichevole : Bayern Monaco superlativo contro il Psg, sconfitto per 3-1 nell’International Champions Cup in quel di Klagenfurt Il Bayern Monaco ha sconfitto per 3-1 il Paris Saint Germain nel secondo match della International Champions Cup disputato a Klagenfurt. Al vantaggio dei francesi firmato da Tim Weah al 31′ del primo tempo hanno risposto nella ripresa Javi Martinez al 15′, Renato Sanches al 23′ e Joshua Zirkzee al ...

