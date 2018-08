Battlefield 1 | disponibile l' aggiornamento estivo che introduce il supporto a Xbox One X

Battlefield 5 : la nuova modalità Grand Operations sarà disponibile al momento del lancio : Nella giornata di ieri, riporta VG247, è stato reso noto come la modalità Grand Operations di Battlefield 5 sarebbe stata resa disponibili solamente in un secondo momento dopo il lancio, questa è la notizia riportata dalla maggioranza delle testate del settore.Ebbene adesso giunge una precisazione da parte di DICE, nella quale apprendiamo come la Grand Operations sarà disponibile al momento del lancio e come parte di Tides of War, andando dunque ...

In Battlefield 5 non tutto sarà disponibile al lancio : cosa ha in mente DICE? : Indubbiamente tanta la curiosità che gravita intorno a Battlefield 5, il nuovo capitolo della serie sparatutto curata da DICE che si prepara a tornare sulla scena videoludica a distanza di due anni dall'uscita di Battlefield 1. Cambia l'ambientazione, cambiano gli interpreti ma invariato resta il fascino di una serie che nel tempo è divenuta un vero e proprio punto di riferimento per il genere, che in occasione di questo nuovo capitolo non si è ...

Battlefield 1943 disponibile su Xbox One tramite retrompatibilità : Senza dubbio in questi giorni non si fa altro che parlare di Battlefield V, nuovo capitolo della celebre saga di FPS, tuttavia da oggi i giocatori Xbox avranno la possibilità di giocare Battlefield 1943 sulle loro console, grazie alla retrocompatibilità.Come riporta Gamingbolt, Major Nelson ha confermato su Twitter che Battlefield 1943è disponibile su Xbox One. Questo capitolo è uno spin-off di Battlefield 1942 ed è stato pubblicato ai tempi su ...