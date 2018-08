Basket | 31 azzurri convocati da Sacchetti

Basket femminile - Mondiale Under 17 : Stati Uniti troppo forti per le azzurrine : Si apre con una pesante sconfitta il Mondiale Under 17 di Basket femminile per l’Italia. Un ko che era comunque prevedibile per le azzurrine di coach Roberto Riccardi, che all’esordio si sono trovate ad affrontare gli Stati Uniti. Le americane si sono imposte con il punteggio di 86-48, conquistando i loro primi due punti nel gruppo B. L’Italia si presenta a Minsk fresca del bronzo europeo dello scorso anno negli Europei Under ...

Basket - Europei U20 2018 : buona la prima dell’Italia contro la Svezia - finisce 85-71 per gli azzurrini : Esordio vincente agli Europei Under 20 per la nazionale italiana di Basket a Chemnitz (Germania). I dodici di Eugenio Dalmasson conquistano un agevole successo per 85-71 contro la Svezia, guidati dalla straordinaria prestazione Alessandro Lever che mette a segno 27 punti. L’unico momento di deconcentrazione degli azzurrini avviene tra il sesto e l’ottavo minuto del primo periodo, quando la nazionale scandinava annulla il gap di sei ...

Mondiali Basket sordi U21 – Italia sconfitta dagli USA : le azzurrine ko ad un passo dalla finale : Mondiali Basket sordi U21, niente da fare per l’Italia ko contro gli USA: le azzurrine sconfitte dalle padrone di casa ad un passo dalla finale Arrivate ad un passo dal sogno della finalissima, dovranno accontentarsi della ‘finalina’. Le ragazze della Nazionale Italiana sorde U21 potranno giocarsi la finale per il 3° posto dei Mondiali Basket sordi U21, che metterà comunque in palio una medaglia. Nella sfida tenutasi questa sera presso la ...

Basket - Europei femminili Under 20 : pazzesca rimonta delle azzurrine contro la Francia. 76-69 e primo posto nel girone : Due su due per l’Italia femminile agli Europei Under 20 femminili. Stavolta il successo arriva con molta più fatica: finisce 76-69 contro la Francia, con le azzurrine sotto per tre quarti del match. Consolidata la leadership con una partita di vantaggio e domani alle 15:45 sfida alla Svezia. Situazione di equilibrio nella prima frazione: Myriam Djekounade apre le danze realizzando tutti e due i tiri liberi, ma è immediata la risposta di ...

Basket femminile - Europei Under 20 : l’Italia a caccia del podio in un’edizione di alta qualità. Le azzurrine ai raggi X : Sta per cominciare la lunga trafila di campionati d’Europa e del Mondo per le nazionali giovanili maschili e femminili. Quest’anno, oltre ai classici Europei Under 20, Under 18 e Under 16 annuali, si giocano i Mondiali Under 17 maschili e femminili. L’Italia è presente in 7 manifestazioni su 8, mancando soltanto i Mondiali U17 maschili. L’Italia ospiterà gli Europei Under 18 femminili a Udine (ed è la quinta volta di fila ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 - Olanda-Italia 81-66. Azzurri mai in vantaggio contro gli Orange : L’ItalBasket chiude con una pesante sconfitta il primo turno delle Qualificazioni ai Mondiali 2019. A Groningen finisce 81-66 per la nazionale dei Paesi Bassi, già qualificata alla seconda fase in virtù degli scontri diretti. Gli Azzurri, privi di Amedeo Della Valle e Daniel Hackett, partono con due punti in meno rispetto alla prima del prossimo girone (Lituania) che comincerà a partire da settembre. Parte sin dall’inizio in ...

LIVE Olanda-Italia Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 in DIRETTA : azzurri - serve una vittoria verso la seconda fase! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olanda-Italia, sfida valevole per la sesta ed ultima giornata delle Qualificazioni ai Mondiali 2019. Gli azzurri tornano subito in campo per riscattare la sconfitta di giovedì contro la Croazia e quella di oggi contro gli olandesi è una partita che può davvero valere tantissimo per la squadra di coach Meo Sacchetti in ottica seconda fase. L’Italia deve vincere per portarsi dietro altri due punti, ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : Olanda-Italia - i 12 azzurri per la sfida. Debutta Mannion a 17 anni - out Della Valle : Meo Sacchetti, CT Della Nazionale Italiana di Basket maschile, ha comunicato quali saranno i 12 giocatori che domani scenderanno in campo per affrontare l’Olanda in un match fondamentale nelle Qualificazioni ai Mondiali 2019. La nostra Nazionale, dopo aver perso contro la Croazia a Trieste, sarà impegnata a Groningen e va a caccia di una vittoria importantissima nella corsa verso la rassegna iridata. Sacchetti, dopo aver già perso Daniel ...

Basket 3×3 - Giochi del Mediterraneo 2018 : l’Italia è medaglia d’argento. Gli azzurri si arrendono in finale alla Francia : L’Italia ha vinto la medaglia d’argento nel torneo di Basket 3×3 dei Giochi del Mediterraneo di Tarragona 2018. La nazionale di Andrea Capobianco è stata battuta in finale dalla Francia per 16-15 dopo una bella cavalcata, fermatasi però sul più bello. L’argento è un ottimo risultato per gli azzurri Riccardo Bolpin, Leonardo Totè, Vittorio Nobile e Marco Spissu, con un po’ di amaro in bocca, perché in finale sono ...

Basket 3×3 - Giochi del Mediterraneo 2018 : azzurri sconfitti ma primi - eliminate le azzurre : Continua il torneo di Basket 3×3 ai Giochi del Mediterraneo 2018. Dopo la bella vittoria con la Tunisia, gli azzurri (Riccardo Bolpin, Vittorio Nobile, Marco Spissu, Leonardo Totè) sono stati sconfitti di un solo punto dalla Croazia per 19-18. Un ko comunque che ha comunque permesso agli azzurri di chiudere al primo posto il proprio girone. Ora nei quarti l’Italia affronterà la seconda del girone D alle 17.40. Purtroppo non è bastata ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : un’Italia generosa si arrende alla Croazia. Prima sconfitta per gli azzurri : Prima sconfitta per l’Italia nelle Qualificazioni ai Mondiali 2019. A Trieste ha vinto la Croazia, 78-72. Una sconfitta che non sposta la classifica degli azzurri, che rimangono al comando del gruppo D ad una partita dal termine (domenica alle 18 a Groningen contro l’Olanda) e con in tasca già da mesi il biglietto per la seconda fase, ma che il suo valore ce l’ha. Perché i risultati accumulati continueranno a valere anche in ...

Basket 3×3 - Giochi del Mediterraneo 2018 : gli azzurri dominano la Tunisia. Due sconfitte per le azzurre : Esordio con vittoria per gli azzurri nel torneo maschile di Basket 3×3 ai Giochi del Mediterraneo. L’Italia ha demolito la Tunisia per 21-5, trascinata dai nove punti di un ottimo Totè. Domani appuntamento con la Croazia per provare a vincere il girone e ad avere un miglior tabellone nei quarti di finale. Nel torneo femminile, invece, sono arrivate due sconfitte per le azzurre. Nettissima quella contro la Francia, con le transalpine ...

Basket - Pagelle Italia-Croazia - Qualificazioni Mondiali 2019 : bene Aradori - Abass e Burns negli azzurri - ma Bogdanovic è ancora al massimo : Di seguito le Pagelle di Italia-Croazia, valevole per il quinto turno delle Qualificazioni ai Mondiali di Cina 2019. ITALIA Hackett, sv: Gli si gira la caviglia dopo 4 minuti quando finisce accoppiato contro Zubac in un contropiede avverso. Non ritorna più in campo (e dispiace, perché un paio di assist li aveva già distribuiti). Della Valle, 5,5: Silenzioso per molti tratti della partita. Nel terzo quarto prova in tutti i modi a sbloccarsi a ...

LIVE Italia-Croazia Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 in DIRETTA : vantaggio croato all’intervallo (41-39) - ma ottimi azzurri : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Croazia, sfida valevole per la quinta giornata delle Qualificazioni ai Mondiali 2019. Palla a due alle ore 20.45 e buon divertimento con la DIRETTA di Italia-Croazia. OA Sport non vi farà perdere nemmeno un canestro di una sfida importante per la nazionale azzurra. CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA FINISCE QUI! ...