Basket | la long list del CT Sacchetti in vista della finestra FIBA di settembre

(Di mercoledì 1 agosto 2018) Ladiper gli impegni degli azzurri: si parte dal 25 agosto con il training camp a Pinzolo Ancora qualche giorno e gli Azzurri torneranno in attività. Il 25 agosto la Nazionale si ritroverà in Trentino a Pinzolo, nuova sede ufficiale del raduno, per preparare le prime due gareseconda fase di qualificazione al Mondiale2019: il 14a Bologna contro la Polonia e il 17a Debrecen contro l’Ungheria. Il Commissario Tecnico Meoha diramato unadi 31 atleti tra i quali sceglierà poi quelli che parteciperanno al training camp di Pinzolo. Nellaa anche gli NBA Marco Belinelli e Danilo Gallinari. Con loro anche Nicolò Melli e Luigi Datome. Si rivede Andrea Cinciarini, la cui ultima presenza in Azzurro risale all’Euro2017. Dentro anche Bolpin, Candi, Candussi, Mezzanotte e Palumbo, ora impegnati con la ...