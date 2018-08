Bari | De Laurentiis si presenta | ' Qui per tornare in Serie A'

Bari : De Laurentiis - cavalcata per la A : ANSA, - Bari, 1 AGO - "Il Bari ha una storia composita, lunga. Ci sono nei 110 anni di storia molti anni belli e molti meno belli. Ora ci aspetta una cavalcata rapidissima per tornare in A e per ...

Il Bari consegnato a De Laurentiis : «Scalata rapida verso la serie A - cambiamo le regole della multiproprietà» : consegnato ad Aurelio De Laurentiis il titolo sportivo del Bari. Emozionato il patron del Napoli che in un lungo discorso ha raccontato il suo progetto: «Ho pensato al calcio insieme al...

Napoli - i tifosi ancora all'attacco di De Laurentiis : "Finalmente - è una vita che Bari..." : 'Finalmente, è una vita che Bari'. Ad alcuni ultrà napoletani non è andata giù la nuova avventura pugliese di Aurelio de Laurentis. Dopo la contestazione della curva A del San Paolo dei giorni scorsi, ...

Il Bari consegnato a De Laurentiis : «Scalata rapida verso la serie A - cambiamo le regole della multiproprietà»» : consegnato ad Aurelio De Laurentiis il titolo sportivo del Bari. Emozionato il patron del Napoli che in un lungo discorso ha raccontato il suo progetto: «Ho pensato al calcio insieme al...

De Laurentiis al Bari - ecco perchè è un’occasione straordinaria : asse con il Napoli e Serie A in pochi anni - il piano per spostare al Sud gli equilibri del grande calcio : Quella di ieri è stata una giornata storica non solo per il Bari ma per tutto il calcio italiano, inizia un nuovo progetto per una piazza storica che adesso guarda con fiducia al futuro dopo lo shock del fallimento, un programma che può portare il club a raggiungere la Serie A in pochi anni e che porta un nome ed un cognome: Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli ha superato in volata quello della Lazio Claudio Lotito ed è ...

Napoli - striscioni dei tifosi contro l'acquisto del Bari da parte di De Laurentiis : 'Finalmente, è una vita che Bari'. Questo uno degli striscioni affissi nella notte a Napoli dagli ultrà del Napoli, che criticano la decisione del presidente del club partenopeo, Aurelio De Laurentiis,...

De Laurentiis prende il Bari. I tifosi del Napoli : 'Via dalla nostra città' : TORINO - ' Finalmente, è una vita che 'bari'' . Questo uno degli striscioni affissi nella notte nel capoluogo campano dagli ultrà del Napoli , che criticano la decisione del Presidente del club ...

De Laurentiis - ecco il piano per riportare il Bari in Serie A : Aurelio De Laurentiis , presidente del Napoli , è il nuovo proprietario del Bari e la Gazzetta dello Sport spiega con quale piano: 'Consegnato in un dossier di 35 pagine, il progetto ha respiro triennale. Tre milioni per la prima stagione in D, investimenti a crescere per il successivo biennio, ...

Napoli - ancora contestazione contro De Laurentiis : l’acquisto del Bari scatena i tifosi : Napoli, tifosi contro De Laurentiis all’indomani dell’acquisizione del Bari da parte del presidente partenopeo: striscioni in città di contestazione De Laurentiis è il nuovo patron del Bari ed i tifosi del Napoli hanno preso la palla al balzo per proseguire nella loro contestazione contro il Presidente. Due striscioni sono infatti apparsi in città, entrambi molto duri contro il patron partenopeo. Il primo chiede esplicitamente ...

Il Bari passa nelle mani di Aurelio De Laurentiis : Roma, 1 ago., askanews, - Aurelio De Laurentiis è il nuovo proprietario del Bari. La società barese ripartirà dopo il fallimento, dal prossimo campionato di Serie D. De Laurentiis ha convinto il ...

Calcio : Aurelio De Laurentiis acquista il Bari : Aurelio De Laurentiis è il nuovo proprietario del Bari Calcio. Il Sindaco Antonio Decaro ha scelto quelle dell’attuale patron del Napoli tra le tante offerte pervenutegli. Il primo cittadino ha riconosciuto al produttore cinematografico l’enorme passione e la competenza dimostrata in questi anni di Calcio. Oggi alle 12 ci sarà l’ufficializzazione attraverso una conferenza stampa presieduta dallo stesso Aurelio De Laurentiis. ...

De Laurentiis-Bari - la rabbia dei tifosi del Napoli : «Finalmente. È una vita che Bari!» : Il Bari Calcio è di Aurelio De Laurentiis. La notizia, arrivata nella serata di ieri, ci ha messo poco a fare il giro del web ed arrivare nelle case di tutti i tifosi. A Napoli la reazione non...

De Laurentiis-Bari - la rabbia dei tifosi 'Finalmente. È una vita che Bari!' : Il Bari Calcio è di Aurelio De Laurentiis. La notizia, arrivata nella serata di ieri, ci ha messo poco a fare il giro del web ed arrivare nelle case di tutti i tifosi. A Napoli la reazione non è stata ...

De Laurentiis-Bari - la rabbia dei tifosi «Finalmente. È una vita che Bari!» : Il Bari Calcio è di Aurelio De Laurentiis. La notizia, arrivata nella serata di ieri, ci ha messo poco a fare il giro del web ed arrivare nelle case di tutti i tifosi. A Napoli la reazione non...